طبيبة تغذية عن إنقاص الوزن: "مفيش حاجة اسمها أدوية تخسيس"

قالت الدكتورة شيري أنسي، طبيبة تغذية، إن الامتهان غير المدروس لمهنة التغذية العلاجية، خطير للغاية حيث يتعلق بصحة الإنسان، مشيرةً إلى أن هناك مراكز غير معتمدة تقيم دورات ليزر وتغذية وتجميل دون تصريحات، ما يسبب مشاكل للمواطنين؛ حيث يتكبدون الأموال الطائلة في دفع مصاريف هذه الكورسات وصرف الأدوية دون جدوى.

وأضافت "أنسي"، خلال مداخله هاتفيه لها مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الأطباء قدموا الشكاوى من انتشار هذا النوع من العيادات غير المصرح بها والأشخاص الذين يمتهنون هذه المجالات دون حصولهم على الشهادات أو تصريح النقابة.

وشددت طبيبة التغذية، على ضرورة إصدار ميثاق إعلامي ينص على أن من يقدم على برامج طبية لابد أن يكون حاصلًا على شاهدة معتمدة من نقابة الأطباء، موضحةً، أن ما يجري تداوله هذه الأيام، من البرامج المذاعة على القنوات الفضائية من انتشار إعلانات طبية وغيرها تتحمل مسؤوليته نقابة الأطباء والإعلام والجهات الرقابية من جهاز حماية المستهلك.

وأشارت، إلى أن البن الأخضر ما هو إلا مضاد للأكسدة ويعمل على تنظيف الجسم من السموم، ما يؤدي إلى زيادة معدل حرق الدهون في الجسم، ولكن لا يؤدي إلى خسارة الوزن، حيث إنه عامل مساعد لحرق الدهون.

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وأكدت، أنه لا يوجد هناك أي دواء للتخسيس "اللي عايز يخس يضبط أكله ويكثر من شرب المياه"، وهي أبسط طرق التخسيس الموجودة، كما أن هناك نظريات للتخسيس وهي الصيام المتقطع، وهي الامتناع عن الأكل لمدة 16 ساعة وأكل طعام صحي في الـ8 ساعات المتبقية وهذه النظرية لها أثر كبير وتطبق الآن في أكبر العيادات.

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