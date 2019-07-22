رجاء الجداوي عن فترة الخطوبة: "الشريكان بيغطوا نفسهم فيها بورنيش اجتماعي"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا خلال فقرة "إسأل مع رجاء" التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالاً عن "لو الراجل اتجوز عليها تستحمل الزوجة عشان الأولاد؟!".

الفنانة رجاء الجداوي قالت إن التحمل له حدود وأن تغير طباع الزوج للأسواء ثم ذهابه للزواج من إمرأة أخرى يستحيل معه تحمل الزوجة حتى وإن كان لهم عدد كبير من الأبناء.

الجداوي أكدت أن الرجال والنساء أيضًا يغطون أنفسهم بـ"ورنيش اجتماعي" في فترة الخطوبة وأنهم يتغيرون بعد ذلك للأعنف ويتحولون للسباب رغم أنهم قد ينجبوا 4 أو 5 أبناء.

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