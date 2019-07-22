عمرو أديب ينصح متصل بالصبر على زوجته "البايعة": "انت عمود البيت"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤلًا خلال فقرة "إسأل مع رجاء" التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالاً عن "لو الراجل اتجوز عليها تستحمل الزوجة عشان الأولاد؟!".

واشتكى متصل يدعى مؤمن من محافظة الإسكندرية من مشكلة تواجهه مع زوجته التي تزوجها عن حب حيث يعاني من تعثر حياتهم وتعرضهم للمشاكل خلال الفترة الأخيرة.

وقال مؤمن عن شعوره تجاه زوجته: "إحساس انها تعبت والموضوع بقا فيه ضغط زيادة عن اللزوم ومبقتش قادرة وعشان الموضوع فيه أطفال فانا مستحمل عشان العيال" متسائلًا: "بس انا لما أحس ان اللي قدامي بايع ايه الحل بقا".

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ونصحه الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "انت عمود البيت وحاول تستحمل للآخر وتلم العيلة الآخر" بينما قالت الفنانة رجاء الجداوي: "الست أكثر احتمالًا وهي اللي بأيديها تعشش وطالما بايعة تبقى مستغنية وعايزة تمشي"

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