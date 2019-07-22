متصلة لعمرو أديب: "جوزي كان بيضربني ويطردني وكنت برجع عشان خاطر عيالي"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا خلال فقرة "اسأل مع رجاء"، التي يقدمها ضمن فقرات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الفنانة رجاء الجداوي، سؤالا جاء فيه، "لو الراجل اتجوز عليها تستحمل الزوجة عشان الأولاد؟!".

متصلة تٌدعى "رحمة" من محافظة البحيرة حكت قصتها في مداخلة هاتفية للبرنامج قائلة، "أنا كنت واخدة واحد أكبر مني بـ 28 سنة وبعدين اتجوزت وأنا صغيرة عندي 13 سنة وهو كان كبير عني وأخدته خلفت منه ولدين وبنتين وكان بيطردني وأخش البيت تاني ويمسكني يضربني ويهيني وأدخل البيت تاني".

وأوضحت "رحمة" سبب ذلك مؤكدة أنها فعلت ذلك من أجل أبنائها، "عشان ولادي اللي هما حتة مني وأنا مش حتة منهم وأنا أجري عليهم أجيبهم لكن هما ميجروش عليا يجيبوني".

Advertisements

وتابعت، "شقيت عليا واشتغلت عليهم ومازال بشتغل عليهم ومازال فيهم الحلو وفيهم الوحش وعمري ما قسيت عليهم وهما بيقسوا عليا وفيهم اللي بيقسى عليا عشان مراته قالت له كلمة عني".

واستطردت: "هما عارفين إن أنا شقيت عليهم وعلمتهم وأبوهم مكنش يعرف فين مدارسهم"، مؤكدة أنه لو عاد الزمن بها مرة أخرى لفعلت ذلك: "هموت نفسي عشانهم ولو بعين واحدة وهدوس على نفسي واستحمل عشانهم".

بينما اعترضت رجاء الجداوي على تحمل رحمة لإهانات زوجها مؤكدة أنه كان يجب عليها أن تحرص على تربية أبنائها في بيئة صحية، مشيرة إلى أن رؤية الأبناء لوالدهم يسب والدتهم سيتحول لنفس النوع، وسيسب زوجته ويطردها مستطردة: "البيت اللي فيه احترام عمره طويل قوي".

​