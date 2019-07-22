طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

أصبحت الحواجب الكثيفة موضة منذ فترة ليست بالقصيرة، في الوقت الذي تعاني فيه بعض الفتيات من حواجبهن الرفيعة، حيث تلعب الحواجب دورا رئيسيا في إبراز جمال الوجه، إذ تسلط الضوء على العين.

"هن" يقدم طرق منزلية لتكثيف الحواجب بشكل آمن، بحسب موقع "فوود" المهتم بالتغذية السليمة للصحة والجمال:

زيت الخروع

هو أحد أقدم العلاجات الفعالة للحصول على حواجب أكثر سمكا، لأنه غني بالبروتينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات، فهو يساعد في تغذية بصيلات شعرك.

تأكد من تطبيق زيت الخروع كل يوم على جذور الحاجب، فهو يعزز نمو الشعر ويضمن أيضًا أن يكون كل خصلة شعر كثيفة وقوية.

الطريقة

قم بتدليك بضع قطرات من زيت الخروع في حاجبيك بأطراف أصابعك، استمر في العمل لمدة 30 دقيقة، وامسحيها باستخدام مزيل المكياج، واغسلي وجهك بالماء الدافئ.

زيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند كمكيف وكذلك مرطب ورائع لتحسين الدورة الدموية.

تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند مع البروتينات الطبيعية الموجودة في الشعر لحمايته من الكسر.

يعمل حمض اللوريك الموجود فيه كعامل مضاد للميكروبات، ويمنع إصابة بصيلات الشعر، البروتينات المختلفة وكذلك العناصر الغذائية مثل فيتامين E، والحديد في زيت جوز الهند تعزز الحواجب الصحية والسميكة.

يمكنك وضع زيت جوز الهند على حاجبيك كل يوم، لكن استخدامه حتى عدة مرات في الأسبوع قد يكون له نتائج ملحوظة.

الطريقة

اغمسي قطعة من القطن في الزيت وضعيها على حاجبيك، واتركيه بين عشية وضحاها، اشطفيها مع غسل الوجه في الصباح.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات A و E، ما يساعد في نمو الشعر، يمكنك وضع زيت الزيتون مرة واحدة على الأقل يوميًا لمشاهدة النتائج في غضون أسابيع.

الطريقة

اسكبي قطرة من زيت الزيتون على أطراف أصابعك ودلكيها على حاجبيك، استمري في ذلك لبضع ساعات واغسليها مع الوجه بالماء.

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عصير البصل

يحتوي عصير البصل على الكثير من الكبريت والسيلينيوم والمعادن وفيتامينات ب وفيتامينات سي والتي تعد جيدة جدًا لنمو الشعر.

هذا يساعد على نمو أسرع وأكثر كثافة بشعر الحاجب.

الكبريت يحسن إنتاج أنسجة الكولاجين اللازمة لنمو الحاجب السليم كما يقوي بصيلات الشعر.

ونظرًا لأن البصل له رائحة نفاذة، فمن الأفضل استخدام عصير الليمون لإزالة جميع آثار الرائحة.

الطريقة

اقطعي البصل، ضعي القطع في الخلاط واصنعي العجين، واعصريه للحصول على العصير.

ضع العصير على حاجبيك، احتفظ به لمدة ساعة، امسحيه باستخدام كرة قطن مغموسة في عصير الليمون المخفف.

صفار البيض

يتكون شعر الحواجب من بروتين الكيراتين، والبيض مصدر كبير للبروتين. الكيراتين هو عنصر رئيسي في معظم مكملات نمو الشعر. يعد صفار البيض أيضًا مصدرًا غنيًا للبيوتين، ما يساعد على نمو الحواجب. وتحصلين على معدل نمو أسرع إذا كنت تستخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع.

الطريقة

افصلي صفار البيض عن البيض. قلبيه، وضعيه على الحاجبين باستخدام فرشاة. استمر في وضعه لمدة 20 دقيقة واشطفيه بالماء الدافئ.

ملحوظة: صفار البيض قد يسد المسام ويؤدي إلى حب الشباب. استخدميه بحظر.

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