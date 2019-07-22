بالصور.. رغم الطلاق.. هنا شيحة وأحمد فلوكس "لسه أصحاب"

"أنا وأحمد انفصلنا فعليا منذ 3 شهور".. بهذه الكلمات المقتضبة، أعلنت الفنانة هنا شيحة، انفصالها عن زوجها الممثل أحمد فلوكس، بعد أقل من عام على زواجهما، إلا أنهما لازالا يحتفظان بصداقتهما عبر "انستجرام".

المتابعة الإلكترونية

لم يلغ الثنائي متابعة بعضهما عبر "انستجرام"، عقب الطلاق، على الرغم من إقدامهما على تلك الخطوة 3 مرات خلال فترة زواجهما، حيث كانت الأولى في أكتوبر 2018، والثانية في مارس الماضي، ليتكرر الأمر مجددا في 24 أبريل الماضي، في ظل محاولة الثنائي نفي تعمد الإلغاء، زاعمين أن ما حدث "خطأ تقني" بموقع التواصل الاجتماعي.

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الاحتفاظ بالصور

لا يزال الثنائي يحتفظان بصورهما سويا عبر "انستجرام"، في مختلف الفعاليات التي شاركا فيها سويا، فضلا عن صور عقد القرآن وشهر العسل بدبي.

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رسالة شكر رغم الانفصال

خلال الشهر الماضي، وجه أحمد فلوكس رسالة شُكر إلى المقربين منه، وكان على رأسهم زوجته، على الرغم من انفصالهما "غير المعلن" في ذلك الوقت.

وكتب "فلوكس": "القلوب الطاهرة اللي بشكر ربنا عليهم اللي في حياتي، الأصدقاء والحبايب والأقارب، دول اللي سبب نجاحي، ودول اللي بهديهم نجاح دوري في فيلم الممر"، مرفقة صور تجمعه لـ"هنا"، وأبنائه، والفنانة والمنتجة بشرى.

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا في ديسمبر الماضي، وانتقلا للعيش معًا بالقصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش الزوجية لهما بإحدى المناطق الراقية بمدينة الشيخ زايد.

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