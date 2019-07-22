علاج حروق الشمس في المنزل

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الإصابة بحروق الشمس خلال فصل الصيف، من المشاكل الشائعة، التي تواجه مختلف الأسر المصرية خلال الطقس الحار، وسط البحث عن طرق علاج منزلية لتلك الحروق.
وعلى الرغم من ذكر أطباء الجلدية طرق الوقاية من حروق الشمس في الصيف، إلا أن البعض يتجاهل تلك التوجيهات، ليصاب بالحروق، خلال تعرضه لآشعة الشمس لمدة طويلة.
وفيما يلي، طريق لعلاج حروق الشمس في المنزل، وفقا لما ذكره الموقعين الطبيين "health line" و"better health":-
الصودا ودقيق الشوفان
يعد استعمال صودا الخبر ودقيق الشوفان والماء البارد، من الوسائل الفعالة لعلاج حروق الشمس والحد من تهيج البشرة وترطيبها، حيث يتم مليء حوض الاستحمام بماء بارد، مع إضافة عدة ملاعق من الصودا، وكوب من الشوفان، مع المكوث في الماء لمدة 20 دقيقة،
شاي البابونج
يفضل استعمال شاي البابونج في علاج حروق الشمس، من خلال غلى كوب من الشاي، وتركه حتى يبرد، ثم غمس قطعة ملابس قطنية به، ووضعها على المنطقة المصابة لدقائق، مع تكرار تلك العملية عدة مرات.
شرب الماء
توجد فوائد عديدة لشرب الماء بكميات كبيرة، من بينها علاج حروق الشمس وتجنب الإصابة بالجفاف.
كريم مرطب
يمكن وضع كريم مرطب، الذي يساعد على زيادة محتوى الرطوبة أسفل الجلد الملتهب، مع التشديد على تجنب وضع زبدة الشيا على البشرة المحروقة.
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