وصفة الدجاج التندوري الهندي

الدجاج التندوري من الأكلات الهندية، التى يحبها الكثيرون، ويفضلونها فور الذهاب للمطاعم الهندية، إلا أن هناك من تبحث عن طريقة سهلة وسريعة لعملها في المنزل، لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الدجاج التندوري الهندي.

المكونات

صدور دجاج شرائح

كوب زبادي

ملح، فلفل أسود، بهارات هنديه، حبهان مطحون، قرفه مطحونة "حسب الرغبة"

كاري، كركم، بابريكا "حسب الرغبة"

ملعقة جنزبيل بودرة

ثوم، وبصل بودرة "حسب الرغبة"

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ملعقة زيت زيتون

عصير ليمون

طريقة التحضير

يمزج الزبادي مع جميع البهارات السابقة، والزيت وعصير الليمون.

تتبل صدور الدجاج بالمزيج السابق، وتترك في الثلاجة ساعتين على الأقل.

يوضع الدجاج في قالب بايركس في الفرن ويغطى بورق الفويل لمدة 20 دقيقة.

يقدم الدجاج مع الأرز الأبيض والخضار السوتيه.

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