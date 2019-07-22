بالصور.. طرق مختلفة لربطة التربون في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، تفضل العديد من الفتيات ربط الحجاب للخلف، واتباع موضة التربون، بدلا من اللفات العادية، والمعتادة، كما تلجأ له الفتيات غير المُحجبات أيضًا، لرفع شعرهن، حتى لا يزعجهن بالحر.

كما إن رابطة التربون، تعد واحدة من الربطات المناسبة، خلال العطلات الصيفية، على شواطئ البحار، خاصة إذا قمتي باختيار أقمشة ملونة، ذات نقوشات زاهية، تلائم فصل الصيف.

ويمكنك ربط التربون إذا كنتِ محجبة، من خلال تغطية شعرك كاملًا، وربطها من الأمام، واستخدام سترات ذات رقبة، أو سكارفات ورابطات عنق، مع الأقراط البسيطة والمميزة.

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أما إذا كنتي لا ترتدين حجاب، يمكنك ربطها على جزء من شعرك المنسدل، أو المرفوع.

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