- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
مع ارتفاع درجات الحرارة، تفضل العديد من الفتيات ربط الحجاب للخلف، واتباع موضة التربون، بدلا من اللفات العادية، والمعتادة، كما تلجأ له الفتيات غير المُحجبات أيضًا، لرفع شعرهن، حتى لا يزعجهن بالحر.
كما إن رابطة التربون، تعد واحدة من الربطات المناسبة، خلال العطلات الصيفية، على شواطئ البحار، خاصة إذا قمتي باختيار أقمشة ملونة، ذات نقوشات زاهية، تلائم فصل الصيف.
ويمكنك ربط التربون إذا كنتِ محجبة، من خلال تغطية شعرك كاملًا، وربطها من الأمام، واستخدام سترات ذات رقبة، أو سكارفات ورابطات عنق، مع الأقراط البسيطة والمميزة.
أما إذا كنتي لا ترتدين حجاب، يمكنك ربطها على جزء من شعرك المنسدل، أو المرفوع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طرق مختلفة لربطة التربون في الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.