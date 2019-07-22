طريقة عمل القرص العجوة

تعتبر القرص بالعجوة من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الكثيرين، وللحصول على المذاق الرائع، نقدم لكم طريقة عمل العجوة على طريقة نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، عبر برنامج "CBC سفرة". المقادير 3 كوب دقيق. لبن. نصف كوب زيت. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة صغيرة سكر. رشة ملح. الحشو عجوة. زبدة. ماء الوجه ملعقة كبيرة لبن بودرة. ملعقة كبيرة ماء. بيضة. فانيليا. سمسم محمص. Advertisements طريقة التحضير اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح فى العجان. ضيفي الزيت واللبن وقلبى حتى تحصلى على عجينة. اتركى العجينة لتتخمر وشكلي العجينة لأصابع وافرديها بالنشابة. احشيها بخليط العجوة وإغلقي على الحشوة وشكلي العجينة المحشية لدوائر وشكلي أطرافها بالسكينة. اخلطى البيض واللبن البودرة والفانيليا والقليل من الماء. ادهنى الوجة بالخليط ورشيه بالسمسم المحمص. ادخلى المعجنات الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها. طريقة تحضير الحشو اخلطي فى طاسة على النار العجوة والزبدة والماء واتركيها حتى تسيح واتركي الخليط ليبرد. ​

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