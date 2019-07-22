قدم الشيف شريف عفيفي، طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية، خلال فقرته في برنامج "شارع شريف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها. مقادير عمل شوربة البصل الفرنسية نصف كيلو بصل. زبدة. زعتر. 3 كوب مرقة دجاج. Advertisements ملح. فلفل أسود. روزماري. طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية تسخن الزبدة في طاسة مع البصل ونقلب حتى يفقد البصل كل الماء الموجود داخله ويتكرمل. يضاف كوب مرقة وملح وفلفل وزعتر وروزماري ونقلب حتى يذوب الكراميل وتتبخر المرقة ويتكون الكراميل. تكرر الخطوة السابقة ثلاث مرات ثم تقدم الشوربة في الخبز. ​

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