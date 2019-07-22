علاج انتفاخ العينين بـ 4 طرق طبيعية

مشكلة العينين من أكثر المشاكل التي تؤرق حياة بعض الأشخاص، والتي تسبب إزعاجا كبيرا لهم، خاصة أن منطقة العينين من أكثر المناطق الحساسة في الوجة وتعتبر مشكلة انتقاخ العينين شائعة بين المراهقين والأطفال بصفة كبيرة.

ويقدم "هُن" طرقا لعلاج انتفاخ العينين بطرق طبيعية، بحسب موقع"bold sky" الهندي.

ماسك البطاطس

تقطيع شرائح مستديرة من البطاطس بعد وضعها لدقائق في الثلاجة، ووضعها حول العينين لمدة 15- 20 دقيقة، سيحدث تغييرا كبيرا في تلك الجيوب من حيث تضاؤل حجمها، وتساعد البطاطس على تقليل الانتفاخات تحت العيون، وتقلل من الهالات السوداء تحت العين.

الشاي

يساعد الشاي بجميع أنواعه سواء الأخضر أو الأسود على تقليل انتفاخ وتورم العينين، لاحتوائه على مادة الكافيين، والتي لها دور فعال في منع الدم الزائد والتي تقوم بدورها في التخلص من الانتفاخ الذي يصيب العين، ويتم ذلك من خلال وضع أكياس الشاي في كوب من الماء الساخن لعدة دقائق، ثم نزيل أكياس الشاي ونضعها في الثلاجة لتبرد، ويُراعى التكرار على مدار اليوم.

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جل الصبار

يعتبر جل الصبار من الأشياء الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك، فهو يساعد في علاج انتفاخ العينين ومد منطقة العين بالترطيب اللازم حتى لا تظهر فيها التجاعيد.

بياض البيض

يعتبر بياض البيض عامل فعال في القضاء على تورم وانتفاخ العينين، وذلك من خلال استخدام فرشاة لوضع بياض البيض فقط حول العين، وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بمياه باردة، سيساعد على جعل منطقة العين تبدو مشدودة وأقل انتفاخا.

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