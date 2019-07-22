طريقة عمل صينية سمك ماكريل من ابتكار نجلاء الشرشابي

"صينية سمك ماكريل" من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "صينية سمك ماكريل" على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

سمك ماكريل

كزبرة

زيت كمون ناعم

طماطم

عصير ليمون

بطاطس

ثوم

شبت

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فلفل رومى

ملح

فلفل حار

فلفل أسود

طريقة التحضير

- خلط الملح والكمون والفلفل الأسود وعصير الليمون والثوم والكزبرة الجافة.

- تتبيل سمك الماكريل بالخليط.

- تشويح السمك بالزيت، مع إضافة بصل وفلفل حار وبطاطس.

- وضع السمك فى بايركس، مع إضافة عصير الليمون، ثم وضع طماطم وفلفل رومي، وإدخال الصينية الفرن.

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