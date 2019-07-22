الامارات | «أزمة مالية» يجمع مشاهير الـ «سوشيال ميديا» في فيلم إماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمة مالية» يجمع مشاهير الـ «سوشيال ميديا» في فيلم إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد انتقال مزيد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشاشة الكبيرة، حيث تجري الاستعدادات لانطلاق تصوير فيلم جديد من إنتاج «إكس موفيز» للإنتاج الفني، في سبتمبر المقبل، بعنوان «أزمة مالية»، يجمع عدداً من نجوم «السوشيال ميديا»، مثل خالد الخالدي وبوصويلح من الإمارات، وفدوى سلام من سلطنة عمان، إلى جانب فنانين محترفين مثل عيد الظاهري وميثاء محمد.

وتدور أحداث الفيلم، الذي يمثل التجربة الأولى للمنتج الإماراتي، سيف الشامسي، في مجال الكتابة، ويخرجه حسين عبدالرحمن، في إطار كوميدي، حول (خالد) الذي يتسم بالكرم إلى درجة التبذير، ونتيجة لتصرفاته يفقد ثروته ويقع في أزمة مالية، يتعرف خلالها إلى الوجوه الحقيقية للمحيطين به، ويكتشف الأصدقاء الحقيقيين، والأشخاص الذين كانوا يتظاهرون بأنهم أصدقاؤه لسنوات.

وأعرب فريق عمل الفيلم عن أمله في أن يخرج بصورة احترافية تعكس حرصه على تقديم الأفضل، وتليق بجمهور السينما، موضحاً خلال لقاء إعلامي مع ممثلي صحف إماراتية، أن الفيلم يمثل تحدياً كبيراً لأنه تجربة جديدة لشخصيات عرفها الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وارتبط بها وبما تقدمه من محتوى، ويعتبر العمل في السينما نقلة كبيرة لهم حيث يجب أن تضيف لجماهيريتها لا أن تنتقص منها، كما يمثل الفيلم التجربة الأولى لمؤلفه سيف الشامسي في هذا المجال.

كوميديا ذات قيمة

رئيس مجلس إدارة «إكس موفيز»، فيصل بن أحمد، أكد حرص الشركة على رفد الساحة السينمائية في الإمارات بأعمال ذات قيمة فنية متميزة، لافتاً إلى أن العرض الخاص للفيلم سيكون بمثابة مهرجان سينمائي يتم فيه الترويج لكل الأفلام التي قامت «إكس موفيز» بإنتاجها منذ انطلاقتها.

من جانبه، أشار خالد الخالدي إلى أن الانتقال من مواقع التواصل الاجتماعي إلى السينما يمثل تحدياً كبيراً، موضحاً أن قصة الفيلم والشخصية التي يظهر بها، كانتا من أبرز الأسباب التي شجعته على خوض هذا التحدي، فالفيلم يقدم قصة شاهدها كثيراً في الواقع، وعايشها مع أشخاص يعرفهم عن قرب.

Advertisements

وعن مهارات الأداء التمثيلي؛ أعرب الخالدي عن اعتقاده بأنه ليس في حاجة إلى تلقي تدريبات على التمثيل، مضيفاً: «أشعر أن كل إنسان يحمل بداخله فناناً حتى لو لم يدرك ذلك، فنحن نعيش في مجتمع ونتعامل مع نماذج مختلفة من البشر، ما يثري معارفنا، وبالنسبة لي اعتدت أن أنقل يومياتي لمتابعيّ بشفافية وتلقائية من دون مونتاج أو إعادة».

تجربة نجاح

«تجربة نجاح» هو الوصف الذي أطلقه المخرج الإماراتي، راكان، على فيلم «أزمة مالية»، وأوضح راكان، الذي يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ الفيلم مع الفنان أحمد صالح، الذي قام من قبل ببطولة فيلمَي «ضحي في أبوظبي» و«ضحي في تايلاند»، أن «أزمة مالية» يجمع مختلف عناصر النجاح من إنتاج متميز، وقصة تناقش قضايا اجتماعية في إطار كوميدي هادف، وفريق عمل يضم أسماء ارتبط بها الجمهور وأحبها.من ناحيته، توقع الفنان، أحمد صالح، أن يكون «أزمة مالية» من أنجح الأفلام الجماهيرية في السينما الإماراتية.

قصة واقعية

مؤلف العمل، سيف الشامسي، أوضح أن الفيلم مرتبط بقضية اجتماعية، ويقدم نماذج لأشخاص من الواقع بأسلوب سهل وبسيط، لكنه في الوقت نفسه يختلف عن غيره من الأفلام السابقة، لافتاً إلى أن أبطال العمل سيظهرون في شخصيات تحمل أسماءهم الحقيقية في الواقع. وأعرب الفنان، عيد الظاهري، عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الذي يمثل عودة للفن بعد فترة توقف اعتبرها «وقفة مع النفس» لإعادة حساباته، موضحاً أنه لم يبتعد عن الساحة خلال هذا التوقف، حيث كان يتابع عن قرب، خصوصاً المواهب الشابة التي تظهر.

وأشار الظاهري، الذي شارك في فيلم «ضحي في أبوظبي»، كما قدم خلال مسيرته الفنية العديد من العروض المسرحية والقصائد الغنائية، إلى أن أبرز ما يميز فيلم «أزمة مالية» هو سهولة نصه والرسائل الاجتماعية التي يحملها، إلى جانب اعتماده على كوميديا الأداء الجسدي، وليس الكلمة التي باتت سائدة في كثير من الأعمال. وأشارت الفنانة، ميثاء محمد، إلى اعتزازها بالتعاون من جديد من فريق العمل، الذي يضم أسماء عملت معها من قبل في أعمال فنية وتثق باختياراتهم بشكل كامل.وعبر إبراهيم ناجي، الذي عرفه الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عن سعادته بخوض تجربة التمثيل لأول مرة.كما يشارك في الفيلم علي صالح، الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم «بوصويلح»، والذي سبق أن خاض تجربة التمثيل في السينما والمسرح كما قدم عروض «ستاند أب كوميدي».