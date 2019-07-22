الامارات | أفراح الدوخي والمطروشي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالله الدوخي مأدبة عشاء، بمناسبة عقد قران نجله حمدان إلى كريمة حمد المطروشي. وحضر الحفل وجهاء القبائل، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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