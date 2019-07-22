الامارات | «ناسا» تحتفل بالذكرى الـ 50 للهبوط على القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تحتفل بالذكرى الـ 50 للهبوط على القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل ثلاثة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر أمس، ضمن احتفال وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر.

ودخل رواد الفضاء، الإيطالي لوكا بارميتانو، والأميركي أندرو مورغان، والروسي ألكسندر سكفورتسوف، إلى المحطة المدارية في الموعد المحدد، بعد رحلة استغرقت نحو ست ساعات بعد انطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

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وسيتولى بارميتانو قيادة المحطة الفضائية خلال النصف الثاني من مهمته التي تستمر ستة أشهر، وسيصبح أول إيطالي يتولى قيادة المحطة على الإطلاق.

وقد عمل رائد الفضاء الإيطالي، البالغ من العمر 42 عاماً، بالفعل في محطة الفضاء الدولية في عام 2013. وفي إحدى المراحل خلال تلك الفترة، غرق تقريباً في بزته الفضائية بسبب تجمّع المياه في خوذته أثناء سيره في الفضاء.

وبوصول الرواد الثلاثة الجدد، اكتملت قوة محطة الفضاء الدولية التي يتكون طاقمها من ستة أفراد، حيث انضموا إلى رواد الفضاء الأميركيين كريستينا كوتش ونيك لاهاي والروسي أليكسي أوفشينين، حيث كانوا يعيشون ويعملون في الفضاء لمدة 130 يوماً تقريباً.