الامارات | ورشة لممارسات الجودة الشاملة في «جمعة الماجد»

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لممارسات الجودة الشاملة في «جمعة الماجد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل توجّه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التميز المؤسسي، نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، ورشة بعنوان «ممارسات الجودة الشاملة وبناء التميز المؤسسي»، قدمها الاستشاري وخبير الجودة المعتمد، الدكتور صالح الهياشي، وحضرها 42 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة. وجاءت الورشة في قسمين، الأول ممارسات الجودة الشاملة، حيث بدأ المدرب بتوضيح مفهوم الجودة، ومفهوم الجودة الشاملة والفرق بينهما، والمراحل التاريخية التي مرت بها عملية الجودة وصولاً إلى «الآيزو 9001». ثم تناول مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تحافظ على نظام جودة متزن ومستمر. وفي القسم الثاني من الورشة جرى التركيز على بناء التميز المؤسسي موضحاً مفهومه وعناصره ومتطلبات تحقيقه، مستعرضاً النموذج الأوروبي والأميركي والياباني لتحقيق التميز المؤسسي. وختمت الورشة بنموذج التميز الحكومي في الإمارات، الذي يقوم على ثلاثة محاور، هي: الابتكار، والممكنات، وتحقيق الرؤية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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