الامارات | «المنتقمون» أعلى الأفلام إيرادات في التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتقمون» أعلى الأفلام إيرادات في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت استوديوهات مارفل السينمائية المملوكة لشركة «والت ديزني»، النقاب عن مجموعة جديدة من أفلام الأبطال الخارقين ستقدمها على مدى العامين المقبلين من بطولة نجوم كبار مثل أنجلينا جولي في فيلم (ذي إتيلرنالز) «الخالدون» وماهرشالا علي في إعادة تقديم لفيلم (بليد)، وناتالي بورتمان في نسخة نسائية من شخصية (ثور).

ويرسم إعلان مارفل عن الأفلام الجديدة، خلال مؤتمر كوميك كون الترفيهي بالولايات المتحدة، أول من أمس، الطريق الذي ستسير عليه «مارفل» بعد فيلمها الناجح (أفنجرز: إند جيم) «المنتقمون: لعبة النهاية» الذي قالت ديزني أمس، إنه أصبح أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في التاريخ ليتخطى بذلك فيلم (أفاتار) من إنتاج 2009.

واعتلت جولي المسرح أمام جمهور يقدر بنحو 6500 شخص مع نجوم اختيروا لمشاركتها بطولة فيلم «الخالدون» مثل ريتشارد مادن وكميل نانجياني وسلمى حايك. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة، وسيطرح في دور العرض السينمائي في نوفمبر 2020.

ورداً على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم، قالت جولي «سأعمل بجد أكثر 10 مرات.. نعلم جميعاً المهمة التي نحن بصددها، ونعلم ما تستحقون لذلك سنعمل جميعاً بجد شديد»، وأضافت «لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس».

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وكشفت «ديزني» أيضاً عن طرح فيلم (ثور: لوف آند ثاندر) وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام ثور في نوفمبر 2021. وشاركت بورتمان في أفلام سابقة ضمن السلسلة وأدت دور حبيبة ثور، الذي قام بدوره كريس هيمسوورث.

وستكون الأفلام جزءاً من المرحلة الرابعة لعالم «مارفل» السينمائي الذي بدأ في 2008 بفيلم «الرجل الحديدي» وحصدت أفلامه أكثر من 22 مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم.

ومن بين الأفلام الجديدة التي أعلنت عنها «مارفل» فيلم (دكتور سترينج إين ذا مالتيفيرس أوف مادنس) الذي وصفه المخرج سكوت ديريكسون بأنه «أول فيلم رعب في عالم مارفل السينمائي».

وقدمت النجمة سكارليت جوهانسون لقطات ترويجية لفيلمها (بلاك ويدو) «الأرملة السوداء» الذي ينتمي لنوعية أفلام الحركة. وقالت إن تقديم فيلم بمفردها لإحدى شخصيات أفنجرز الشهيرة كان تجربة «تسلب العقل».