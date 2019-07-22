الامارات | جيرار ديبارديو يغنّي في «بيت الدين»

شكرا لقرائتكم خبر عن جيرار ديبارديو يغنّي في «بيت الدين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهر الممثل السينمائي الفرنسي جيرار ديبارديو رواد مهرجانات بيت الدين في جبل لبنان، أول من أمس، بموهبته الغنائية.

وقدّم ديبارديو حفلاً استثنائياً تغنى فيه بأشهر أغاني صديقته الفنانة الفرنسية باربرا (1930-1997)، وذلك ضمن جولة عالمية ترويجية لألبوم (جيرار ديبارديو يغني باربرا) الذي يشمل 14 أغنية من أشهر ما غنت «السيدة باللون الأسود» كما كانت تلقّب.

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والألبوم بمثابة تكريم لذكرى صديقته الفرنسية مونيكا أندريه سيرف، الشهيرة باسم «باربرا»، التي تنوعت مواهبها بين التأليف والتلحين والغناء والتمثيل.

ويصف ديبارديو (70 عاماً)، الألبوم الذي صدر قبل نحو عامين بأنه «بمثابة تكريم للحب».

ورغم عدم تمتّعه بصوت عذب، لكن أداءه كان نقياً ومرهفاً وصادقاً، كما مازح الجمهور قائلاً: «الرطوبة هنا رهيبة، لكنني أحب ذلك، أنا كالأرزة، أحب لبنان وبيت الدين.. وهذا الجمهور الرائع».