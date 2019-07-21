نيفين سعدة عن وفاة والدتها: "غير متوقعة.. وعرفت الخبر بشويش"

قالت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة، إن وفاة والدتها نيفين روبن، جاءت بشكل غير متوقع، فهي كانت بصحة جيدة ولم تعان من أي أعراض صحية.

وأضافت، في تصريحها لـ "الوطن"، أنها كانت في فرنسا، حينما توفت والدتها، كما أن أحد أقاربها ظل يمهد لها خبر الوفاة، "قالولي في الأول أنها تعبانة.. وشوية بشوية عرفت أنها توفت".

وتابعت "نيفين" أنها دائما كانت مع والدتها، وآخر لقاء جمعها بها كان قبل سفرها مباشرة لفرنسا، وهو كان قبل وفاتها بيومين، "كنا دايما مع بعض.. يادوب سافرت الثلاثاء وهي توفت الخميس".

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وكانت نيفين سعدة، وقفت تتلقى واجب العزاء في والدتها، برفقة أبنائها، والذي يُقام بمسجد الشرطة في 6 أكتوبر.

وغيب الموت زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، نادين روبن، الخميس الماضي، أثناء السباحة غرقا خلال تواجدها في إحدى القرى السياحية بمدينة الساحل الشمالي.

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