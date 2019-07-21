بفستان صيفي مكشوف.. عروس نجل إيلي صعب تتألق في آخر ليالي زفافها

انتهى مصمم الأزياء العالمي، إيلي صعب، من احتفالات زفاف ابنه الأكبر، إيلي صعب جونيور، مساء أمس، والتي استمرت 3 أيام، حيث بدأت الليلة الأولى يوم الخميس، بحفل ملكي، بكنيسة بكركي، واستمرت حتى مساء أمس السبت، بحفل أخير، داخل فيلته الخاصة.

4 فساتين تألقت بها العروس، كريستينا مراد، خلال الاحتفالات بتوقيع، والد زوجها، "صعب"، كان أبرزهن فستان الليلة الأخيرة، حيث اعتمدت على إطلالة صيفية للغاية، تخلت خلالها على فساتين الزفاف التقليدية، وارتدت فستان ستوميك كشف عن بطنها، بلون "المينت الباستيل"، جاء بتصميم "وان شولدر"، وله رابطة عنق، وفتحة ساق طويلة، ومزود ببروش مُرصع بالألماسات.

كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل مع "البومبيه"، فضلا عن المكياج التُرابي، والأقراط الطويلة الألماسية، مع حذاء بلون الفُستان نفسه.

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3 إطلالات سابقة تخطف الأنظار

خلال ليلة على التُراث اللبناني، كانت الدبكة اللبناني، هي بطل الاحتفال، تألقت العروس، بالليلة الأولى من الزفاف "الحنة"، بجمبسوت باللون البيج، مع كاب ذهبي.

كما ظهرت خلال الحفل الرسمي، بالكنيسة، بفستان ملكي، منفوش قليلا، له ذيل طويل للغاية، دون أكمام مرصع بالألماسات اللامعة، مع طرحة شفافة طويلة لعدة أمتار، وتاج رأس مُرصع بالفصوص، مع أقراط من الألماس.

كما اعتمدت "كريستينا" على تسريحة شعر كلاسيكية، بتوقيع المصفف وسيم مرقص، ومكياج تُرابي هادئ، لخبير التجميل اللبناني بسام فتوح.

وتألقت "كريستينا" بفستان ثاني، خلال الليلة الثانية أيضا، حيث ظهرت بفستان منفوش لامع، كان من اللون الذهبي، تميز بستايله الشرقي بامتياز، من مجموعة إيلي صعب الأخيرة، طرحته أصغر قليلا، فيما فضلت أن يكون شعرها كلاسيكيا ملموما للخلف، لتعطي فستانها ومجوهراتها الماسية الفرصة المميزة للظهور.

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