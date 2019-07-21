عطور نسائية هادئة مناسبة لفصل الصيف.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أشارت الرابطة الألمانية لمنتجات الغسل والعناية بالجسم إلى أنه يتعين على الأشخاص استعمال العطور باعتدال خلال أيام الصيف الحارة، لأن زيادة إنتاج الدهون في البشرة قد تؤدي إلى تكثيف فعالية العطور.

ونصحت الرابطة الألمانية باستعمال العطور الخفيفة خلال الصباح وفترة ما قبل الظهيرة، والتخلي تماما عن استعمال العطور الحلوة والثقيلة، وخاصة الأنواع التي تحتوي على أعلى تركيز من زيوت العطور بنسبة 20 إلى 40%.

وعلى الجانب الآخر يحتوي ماء العطر Eau de Parfum على نسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30 من زيوت العطور، في حين أن ماء التواليت Eau de Toilette يحتوي على 4 إلى 8 فقط من زيوت العطور، أما ماء الكولونيا Eau de Cologne فإنه يعتبر أخف أنواع العطور بنسبة تبلغ 3 إلى 5% من زيوت العطور.

يستعرض لكِ "مصراوى" أبرز أنواع العطور الهادئة التي تناسب إطلالتك الصيفية:

برفان Gucci Flora:

مستخلص من رائحة الحمضيات مع الفاونيا بالإضافة لرائحة الورد والباتشولي والفلفل مع لمسة من خشب الصندل.

برفان Chanel N°5:

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من أكثر العطور شهرة ورواجاً بين النساء، ويتكون من مزيج رائع من رائحة الورد والياسمين، ويتميز بعطره الأنثوي الرائع.

برفان Chanel Coco Noir:

بطابع شرقي رائع يتكون هذا العطر من المسك الأبيض والورد بالإضافة للجريب فروت والنرجس وخشب الصندل وقليل من الفانيليا.

برفان Dolce & Gabbana Velvet Love

مستخرج من زهرة الميموزا مع لمسة غنية من النرجس والبنفسج الى جانب رائحة منعشة من نفحة الحمضيات وزيت زهرة البرتقال

برفان POSION Dior:

يتكون العطر من خليط من روائح الكزبرة، والتوت، والبرتقال، والعسل بالإضافة لمسك الروم.