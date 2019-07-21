"طفلك يشارك في بطولة رياضية؟".. تجنبي هذه المحاذير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

للرياضة أهمية وفوائد جمّة على صحة الأطفال النفسية والجسدية، فكما تسهم في تقوية والجسم والعظام، تزيد من ثقته بنفسه، لكن إذا كان ابنك مُشارك في بطولة رياضية يجب على الأسرة، الأخذ في الاعتبار بعض المحاذير والنصائح، لحماية صحته.

ويقدم طلعت حمدي، كابتن بأحد صلات الجيم، تلك المحاذير والنصائح المتعلقة بالتدريب والتغذية للأطفال من عمر 14 عامًا، خلال السطور التالية.

1- المحاذير

- الإفراط في التدريبات التي تسبق البطولة، حيث تعمل على إرهاق الجسم والعضلات.

- زيادة الوزن عن الطول قد يعرضه لعدد من الإصابات لثقل الوزن على العظام، كما لا يفضل أن يكون الوزن أقل، لأن العضلات والعظام تصبح ضعيفة، ومن ثم تكون أكثر عرضة للكسر.

- تكرار تمارين البطن يوميًا، حيث إنها قد تعرض العضلات للتمزق.

- ممارسة التمارين الهوائية، مثل الجري وصعود المرتفعات، أكثر من 4 مرات أسبوعيا، فمن شأنها أن تزيد من ضربات القلب ومن ثم يتعرض الطفل لأخطار صحية.

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- الإكثار من تناول المقليات التي تتسبب بصورة أساسية في زيادة نسبة الكربوهيدرات بالجسم.

- الإكثار من النشويات، التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

2- النصائح

- تناول نسبة ملائمة من الفيتامينات، لتقوية العضلات، وهو ما يتوافر في الخضروات.

- البعد عن الدهون الحيوانية، واستبدالها بزيت الزيتون، لكونه لا يسهم في تكوين دهون بالجسم، فضلًا عن تضمنه لعددا من الفيتامينات، التي تقوي العضلات.

- التنوع في مصادر البروتينات، كأن يتناول الدواجن واللحوم ويفضل أن تكون "مسلوق"، فضلا عن البيض.

- عدم زيادة ساعات النوم عن 6 ساعات متواصلة، لكون هذه الفترة تحافظ على حيوية ونشاط الجسم، ولا تُشعر الطفل بالكسل والخمول.