احترس.. بكتيريا خطيرة في البطيخ قد تصيبك بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان:
يعتبر البطيخ إحدى الفواكه الصيفية المفضلة للعديد من الأشخاص، بسبب طعمها اللذيذ واحتوائها على عدد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.
لكن وبالرغم من فوائده الصحية، يمكن للبطيخ أن يؤدي لإصابة الإنسان بالتسمم بسبب وجود نوع خطير من بكتيريا السالمونيلا في بعض الثمار.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة ببكتيريا السالمونيلا بعد تناول البطيخ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وصحيفة الديلي ميل البريطانية.
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