بالصور.. إيلي صعب عن فستاني عرس زوجة ابنه: سرقت الأنظار بإطلالتها الملكية

رسالتان باللغة الإنجليزية، تحدث خلالهما مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب عن فستاني زفاف العروس كريستينا مراد، زوجة نجله الأكبر إيلي صعب جونيور، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، واللذين لفتت بهما الأنظار، في العرس الذي عقد في بطريركية بكركي في لبنان، بحضور العائلة والأصدقاء وبعض نجوم الفن.

الإطلالة الأولى للعروس، كانت بفستان ملكي مرصع بالألماس، الذي تميز بأنه، منفوش ودون أكمام، بالإضافة إلى طرحة بيضاء طويلة، من توقيع والد العريس، الذي علق على إطلالتها قائلا، "بحفل الزفاف، سرقت العروس الأنظار بفستان لإيلي صعب، مفصل بالتطريز يدويا، حيث ظهرت بإطلالة ملكية".

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الإطلالة الثانية لـ "كريستينا"، ممثلة في فستان ذهبي لامع، دون أكتاف، الذي علق عليه "صعب"، "تحت سماء لبنان المرصعة بالنجوم، احتفل الزوجان بوحدتهما حتى ساعات الفجر المبكرة بين أفراد العائلة والأصدقاء المجتمعين من جميع أنحاء العالم، كانت العروس ترتدي فستانا ذهبيا لامعا مستوحى من أحدث مجموعة هوت كوتور لخريف وشتاء 2020 لإيلي صعب".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الرسالتين، اللتين حصدتا ما يزيد عن 100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المهنئة للعروسية والمشيدة بالأزياء، أبرزها، "الفسانين أحلى من بعض، الفستانين رائعين جدا، والإطلالة الأولى هى فستان أحلامي".

يشار إلى أنه على دقات أجراس، كنيسة بكركي، ووسط حضور العديد من المشاهير، ونجوم الفن والموضة على رأسهم إليسا وهيفاء وهبي، احتفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، أمس، بحفل زفاف نجله الأكبر، إيلي صعب جونيور، وعروسه كريستينا مراد، في حفل زفاف أسطوري، بالليلة الثانية من الاحتفالات التي بدأت مساء أمس الجمعة.

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