متابعون يطالبون الشرنوبي بحذف صور الطباخ: "سايبين بعض إزاى وأنت حاطط قلب؟"

قرر الفنان الشاب، محمد الشرنوبي، فتح النار، على خطيبته السابقة، ومديرة أعماله، المنتجة سارة الطباخ، بعدما أعلن من خلال منشور طويل، على "فيسبوك" عن فسخ خطبتهما، مؤكدا أنهما أنهيا علاقتهما، في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من ارتباطهما الرسمي.

كما أوضح "الشرنوبي" أن الأخيرة، تسببت له في مشاكل أسرية إثر الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ 15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما، منذ أشهر، بالتزامن مع شن حملة هجومية عليه في بعض وسائل الإعلام.

وكان الشرنوبي، قرر الأسبوع الماضي، قبل كتابة هذا المنشور، حذف كافة المتابعين لديه، وعلى رأسهم "الطباخ" الأمر الذي قابلته الأخيرة، بحذفه، هو الآخر من على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

احتفاظ بالصور رغم فسخ الخطبة.. والمتابعون: "امسحها"

وعلى الرغم من تصريحات الفنان الشاب، التي أثار بها الجدل، صباح اليوم، إلا أنه لازال يحتفظ بصورهما سويا، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الأمر الذي أثار فضول متابعيه، متسائلين عن السبب، كما انتقده البعض الآخر، وطالبه بحذف الصور، في حال إنهاء العلاقة.

فعلقت إحداهما، "طب حاطط الصورة دي ليه عندك من ساعتها"، وتابعت أخرى، "امسح الصور"، وأضافت ثالثة، "ما أدري ليش للحين ما حذفت صورك معها"، وتابعت، "غريبة جدا ما أنت حاطط صور، سايبين بعض إزاى وأنت حاطط قلب".

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يشار إلى أن سارة الطباخ، أعلنت خطبتها للفنان الشاب محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في 13 يونيو الماضي.

ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".

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