بعد إنجاب الأطفال.. طرق تساعد على تجنب الخلافات الزوجية

يشتكي بعض الأزواج من شعورهم بانتهاء العلاقة الزوجية عقب إنجاب أول طفل، لتبدأ الخلافات بينهما وشعور الزوج بانشغال زوجته عنه طوال الوقت بطفلهما، يزيد المشكلات، وللتغلب على ذلك قدم موقع "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من النصائح منها:

تجنب إهمال نفسك

يمكن للعناية بالطفل أن تستغرق وقتا طويلا وجهودا كبيرة من الأبوين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهمال الأبوين للعناية الذاتية وصعوبة الحصول على وقت خاص بهما. لذا لا بد من تخصيص وقت يقوم فيه الزوجان بالاهتمام بنفسهما، وممارسة النشاطات المختلفة.

الاعتراف بوجود مشكلة

يجب أن يعترف الطرفان بوجود مشكلة، لإحداث تغيرات جوهرية في أسلوب حياتهما ولتفادي أي مشاكل قد تحدث بينهما.

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طلب المساعدة من الآخرين

يمكن أن يطلب الزوجان المساعدة من الآخرين، للعناية بأطفالهما، ما يساعدهما على قضاء بعض الوقت بمفردهما.

طلب المشورة من ذوي الخبرة

يمكن طلب المشورة من الأطباء النفسيين أو أفراد العائلة من ذوي الخبرة، للوصول إلى حلول لهذه المشكلة والموازنة بين تربية الأطفال والحياة الزوجية.

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