بالصور.. جينا سلطان تختار ملكة جمال مصر الصغيرة Little Queen Of Egypt

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تحدثت جينا سلطان، كرئيس لجنة تحكيم، في مسابقة ملكة جمال مصر الصغيرة، "Little Queen Of Egypt"، بابتسامتها الساحرة، وجاذبيتها التي تخطف القلوب، مع الجميلات الصغيرات أثناء التصفيات الأولى في المسابقة.
وظهرت جينا سلطان، برقتها المعهودة وهي تتحدث مع الجميلات الصغيرات أثناء التصفيات الأولى، وفي انتظار النتائج النهائية للمسابقة، التي تستهدف اختيار ملكة جمال لمصر بين الأطفال.
وتأهل لختام الموسم الأول من مسابقة ملكة مصر الصغيرة، المتسابقات الصغيرات: "إيمي شوقي، جنى محمد، جوليا محمد، جونير شنودة، داليدا عمرو، رهف أحمد، سارة أيمن، ساندي أحمد، سارة أحمد، سماهر حسن، غزل أيمن، فريدة تامر، فريدة وائل، كنزي أحمد، ليان محمد، مليكة حازم، مليكة حمدي".
ويقام الحفل الختامي لمسابقة ملكة مصر الصغيرة، بموسمها الأول، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 11 أكتوبر المُقبل.
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