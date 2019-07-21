يقوي المناعة ويعالج البشرة.. 6 فوائد لا تتوقعها لشمع العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان أشرف:

يعتبر عسل النحل من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، وبالرغم من معرفة الكثيرين بفوائده، إلا أن الأغلبية يجهلون القيمة الغذائية لشمع العسل.

ويحتوى شمع العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات، ويساهم في تقوية المناعة، والوقاية من الأمراض، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الفوائد الصحية له.

قال الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن شمع العسل يحتوي على الفيتامينات المفيدة، والألياف الغذائية بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، المفيدة لصحة الإنسان.

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