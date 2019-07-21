احذر اللون البني.. هكذا تحمي نفسك وأسرتك من تسمم الفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تصبح مشكلة تغير لون الفاكهة وانكماشها بعد تقطيعها بدقائق أمرًا مزعجًا لدى البعض، فهناك من يلجأ لإزالة الجزء الفاسد من الثمرة ثم تناولها، بينما يشمئز الآخرين من تناولها هكذا.

ويفضل البعض أن يتخلصوا منها في القمامة، وربما يرجع ذلك لأسباب عديدة منها تفاعل الإنزيم الموجود في الفاكهة مع الأكسجين الموجود في الهواء. وتسمى هذه العملية "بالأكسدة".

يستعرض لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية حيل بسيطة يمكن استخدامها لأي نوع من أنواع الفاكهة التي يمكن أن تتحوّل إلى اللون البني، ومن ذلك الموز، والكمثرى، والخوخ، والأفوكادو لحفاظ على قيمة الفاكهة الغذائية، وتجنب الإصابة بالفيروسات والبكتيريا التي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم، وفقًا لموقع education، وwikihow.

- استخدم عصير الليمون أو عصير الأناناس

يعمل عصير الليمون على منع عملية الأكسدة لأنه يحتوي على حامض الستريك الذي يعمل كمضاد للأكسدة، وتكون الطريقة فعالة خصوصًا مع أنواع التفاح. امسح أو رش عصير الليمون على قطع التفاح أو أي نوع فاكهة مقطع.

يمكنك أيضًا نقع قطع التفاح في وعاء يحتوي على كوب ماء بارد، و ملعقة طعام واحدة من عصير ليمون، واتركه لمدة 5 دقائق قبل تجفيفها وشطفها.

يمكن استخدام عصير الفواكه الحامضة أيضًا بدلًا من عصير الليمون لأنه يحتوي أيضًا على حامض الستريك المطلوب لمنع الأكسدة. ويعدّ عصير الأناناس خيارًا جيدًا أيضًا.

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- استخدم الملح

يمنع القليل من الملح قطع الفاكهة المقطعة من التحول إلى اللون البني، لأنه يعتبر مادة حافظة طبيعية، لذا ضع نصف ملعقة صغيرة من الملح، وقم بإذابته في لتر واحد من الماء البارد، واتركها لمدة 3-5 دقائق، ثم أخرج القطع من الماء واشطفها في مصفاة.

- استخدم المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على حامض الستريك الذي يمنع تحوّل التفاح إلى اللون البني. ضع قطع الفاكهة المقطعة في وعاء يحتوي على مشروب غازي أي نوع لمدة 3-5 دقائق، ثم قم بتصفيته، واغسله.

- الزنجبيل

يعتبر مشروب الزنجبيل خيار فعال يمكن استخدامه لنقع قطع الفاكهة المقطعة فيه.

- صدمة الفاكهة

يمكنك أيضًا تجربة وضع قطع الفاكهة في وعاء من الماء المغلي لمدة خمسة دقائق تقريبًا، ثم أخرج القطع وقم بشطفها بالماء البارد، من المفضل استخدام هذه الطريقة إذا ما أردت استخدام التفاح في عملية الطهي أو الخبز.

- استخدم الغلاف بلاستيكي

أحد أسهل الطرق لمنع تحول الفاكهة إلى اللون البني هو أن تقوم بتغطية قطع الفاكهة بغلاف بلاستيكي بإحكام على قدر المستطاع.. لمنع وصول الهواء إلى جسم الفاكهة.

- القرفة

رشّ القليل من القرفة على جوانب الفاكهة المقطعة.. ستقوم نكهة القرفة بتعزيز طعمها بشكل رائع، في حين لون القرفة البني المائل للحمرة قد يساعد في إخفاء اللون البني. وتعتبر القرفة أيضًا مضادًا خفيفًا للأكسدة.