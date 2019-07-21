تتساقط دموعك عند تقطيع البصل؟ إليك السبب والحل.. "مش هتعيطي تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

البصل عنصر أساسي في تحضير كثير من مأكولات مائدة المصريين بسبب فوائده الغذائية العديدة.. ولكن الأمهات يعانين من الدموع الكثيرة عند استعماله.. فلماذا تدمع العين وكيف تقطعه الأمهات بدون نزول الدموع؟

يقول الدكتور عبدالمحسن برعي، استشاري جراحة العيون: في البداية لابد من معرفة أن "البصل" ينتمي إلى فصيلة "سلوفوكسيد" مثل الثوم، والتي تفرز مواد غازية عند التقطيع بأداة غير حادة.

ويوضح عبدالمحسن، أن الكبريت يدخل ضمن مركبات هذه الفصيلة، وهو المسبب الأساسي لدموع العين عند تقطيع البصل، بسبب تمزيق الخلايا التي تطلق الغازات والإنزيمات المحفزة للقناة الدمعية للعين.

وعند تحفيز المركبات.. تتفاعل وتكون غاز"أكسيد البروبان"، الذي يعمل على خلل القناة الدمعية، التي ترسل بدورها إشارات للجاهز العصبي والحسي في المخ، أن شيء غريب مسمم يدخل العين، ثم يقوم المخ بإرسال إشارات للقناة الدمعية لخروج هذه المواد مثل الكبريت وأكسيد البروبان عن طريق الدموع.

لكن بالطبع هذه المواد مفيدة للجهاز العصبي لكنها تعتبر غريبة، لأن العين لها شعيرات حساسة في منطقة القرنية، وعلى خلاف ما يشاع بين الناس أن البصل ينظف العين، فهو الذي يطلق مواد حساسة وسامة للعين ثم يقوم المخ بطردها.

ولكن توجد هناك عدد من الطرق الفعالة والمجربة من قبل شيفات المطاعم الكبرى، والذين يتعاملون يوميًا مع تقطيع كميات كبيرة من البصل دون أن تدمع أعينهم.. ويوضحها لنا الشيف هشام حنفي، في السطور التالية:

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- يمكنك تشغيل المروحة أثناء التقطيع، حتى تتلاشي الغازات، ولا تشعر العين بالرزاز.

- استخدمي سكينًا ولوحة تقطيع من مادة بولي أثيلين الأبيض.

- استخدمي سكينًا حادا عند تقطيعه، لأنه يساعد علي قطع الخلايا بشكل سريع.

- ضعي البصل في الفريزر لمدة 10 دقائق لتقوم بحبس الغازات عن طريق البرودة.

- قطعي البصل تحت المياه، حتى تقوم المياه بأخذ الغازات إلى القاع دون انتشارها في المطبخ.

- انقعي البصل في الماء قبل التقطيع بمدة لا تقل عن 15 دقيقة، لكن هذه الوسيلة تناسب البصل ذات الحجم الضئيل.