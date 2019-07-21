كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - الشراريب على الملابس كانت إحدى أبرز صيحات الموضة التي شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2019، وهذه الموضة مستوحاة بشكل أساسي من حقبة الثلاثينيات، وعادت لتكون من الأبرز لهذا الموسم أيضًا، وقد شاهدناها على مختلف التصميمات الرسمية والكاجوال على حدّ سواء، من فساتين ومعاطف وتنانير وقمصان وغيرها، وقد تنوعت ألوانها بشكل مميز بين الدرجات الحيوية والدرجات الحيادية ودرجات الميتالك البراقة، وهذه الموضة عشقتها النجمات العربيات حيث أنها تلفت النظر وتوحي بالأنوثة والعصرية في آنٍ واحد، وقد جمعنا صور نجمات بالشراريب موضة هذا الصيف.



سيرين عبد النور في بدلة بيضاء مزينة بالشراريب

سيرين عبد النور في بدلة باللون الأبيض مزينة بالشراريب





سيرين عبد النور من النجمات اللواتي يعشقن الموضة، وكثيرًا ما نراها في اطلالات لافتة في مختلف المناسبات، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها بدلة رسمية باللون الأبيض من “زهير مراد” Zuhair Murad مزينة بالشراريب عند الياقة، وجوانب البنطال، وقد نسقت معها حزامًا معدنيًّا باللون الفضي على الخصر، وصندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.





إيميه صياح في فستان مزين بالشراريب

ايميه صياح في فستان قصير مزين بالشراريب





تختار ايميه صياح الاطلالات الشبابية اللافتة ذات الطابع الأنثوي الناعم، وأحيانًا تعتمد الاطلالات الجريئة والعصرية، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه فستانًا من “هيرفيه ليجيه” Herve Leger باللون الزهري الفاتح، مزينًا بالشراريب ومفتوحً عند منطقة الظهر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج.







نادين فرج في فستان سهرة ذهبي مزين بالشراريب

نادين فرج في فستان ذهبي براق مزين بالشراريب





مقدمة البرامج نادين فرج معروفة بأناقتها وباطلالاتها المميزة، التي تتألقت بها على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات، مثل هذا اللوك على المسرح الذي اختارت فيه فستان سهرة باللون الذهبي، أكمامه قصيرة وتنورته طويلة مزينة بشكل كامل بالشراريب، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي.



نجمات بالشراريب موضة هذا الصيف شاهدي الصور واستوحي منهنّ بعض الأفكار.