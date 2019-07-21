للرجل الجريء: لوحة ألوان صاخبة بانتظارك!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - قال مُصمم أزياء شهير منذ فترة طويلة عن أناقة الرجال "إنهم ليسوا في حاجة إلى الكثير من الخيارات ولكنهم في حاجة إلى القيام بالخيارات الصحيحة"، وهذه العبارة صحيحة ومنطقية تماماً. ليس من الضروري أن يقتني الرجال قطع ملابس باهظة الثمن، ولكن من الضروري أن يملكوا ملابس تناسبهم وتتناغم ألوانها مع لون بشرتهم.

موديلات نظارات شمسية للرجال تزيد أناقتهم



توجد بعض الألوان الجريئة في عام 2019 التي يبتعد عنها الرجال ويخشون من ارتدائها، خوفاً من أن تكون مُلفتة أكثر من اللازم، أو أن يسخر منهم الآخرون لأنهم يرتدونها، ولكن ربما حان الوقت لكي تحظى بإطلالات أكثر جرأة. وفيما يلي نستعرض مجموعة من النصائح والمعلومات التي سوف تساعدك على ارتداء بعض الألوان التي يمكن اعتبارها جريئة أو مختلفة مثل الوردي، والوردي والبوستاج، وغيرها.

بالصور: كيف تختار ربطة العنق المناسبة؟

ارتداء اللون الوردي للرجال

ملابس بألوان جريئة



هل لازلت تربط بين اللون الوردي والفتيات؟ حسناً ما رأيك في ذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر كان اللون الوردي، في العالم الغربي على الأقل، يعتبر لوناً ذكورياً. ثم أصبح ينتمي إلى موضة الفتيات بالتدريج في أوائل القرن العشرين، وبدأ المسوقون يروجون له باعتباره لوناً أنثوياً.

سواء كان اللون فاتحاً أو ناعماً أو جريئاً ومُشرقاً، فإن اللون الوردي يناسب العديد من المواسم، ومن المُرجح أن يبقى رائجاً لفترة طويلة.

لحسن الحظ، فإن هذا اللون يتناغم مع العديد من الألوان الأخرى، والتي ربما يوجد الكثير منها في خزانة ملابسك، بما في ذلك درجات اللون البني والبيج والأزرق والأبيض والأخضر الداكن والزيتوني.

هناك العديد من المحاذير المتعلقة بارتداء ملابس الوردية، إذا كان لون بشرتك فاتحاً فيجب أن تحذر عندما ترتدي الدرجات الفاتحة تماماً مع ألوان أخرى فاتحة، في هذه الحالة فإنه من الأفضل أن ترتدي الألوان الداكنة، على سبيل المثال فإنه من الأفضل أن ترتدي قميصاً وردياً مع سروال أزرق أو ربطة عنق زرقاء أو سترة زرقاء، ما يعني أنه من الأفضل أن ترتدي اللون الوردي الفاتح مع قطع أخرى داكنة.

Advertisements

كن جريئا.. هكذا ترتدي أكثر الألوان الرجالية صعوبة



ارتداء اللون البرتقالي للرجال

ملابس بألوان جريئة



يربط كثيرون بين اللون البرتقالي بعيد "الهالوين"، ويبتعد عنه الكثير من الرجال لأنه يجذب الأنظار ولا يناسب أي بشرة. هناك العديد من درجات لهذا اللون، والتي سوف تجعلك تبدو شديد الأناقة والتميز، كما أنه يناسب كل فصول السنة. بإمكانك ارتداءه مع ألوان مختلفة مثل الرمادي والأزرق الفاتح والأبيض والبيج، والأسود.

لمتابعة قراءة الموضوع اضغط هنا.

أفضل تيشيرتات البولو لفصل الصيف.. هكذا يرتديها المميزون