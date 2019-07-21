فساتين سهرة ناعمة لعيد الأضحى من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - من المؤكد أنّ الكثير من السيدات بدأن التحضير منذ الآن لاطلالاتهنّ في أجواء عيد الأضحى، بخاصة إذا تزامنت مع حفلات ومناسبات اجتماعية، فتبدأ كل سيدة بالبحث عن فساتين تناسب ذوقها ومناسباتها، وتجاري صيحات الموضة في آنٍ واحد.

ودائمًا ما تكون النجمات أكثر الشخصيات التي يستلهمن منها السيدات اطلالاتهنّ، بخاصة لناحية مجاراتهنّ للموضة العالمية والعصرية، وتنسيقها مع المجوهرات المناسبة.

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وعلى ذلك جمعنا لكِ اطلالات بعض النجمات بفساتين سهرة ناعمة، وبتوقيع مصمّمين مهرة، ودور أزياء شهيرة، يمكنكِ اختيار ما يتناسب منها مع مناسبتكِ ومع قوامكِ، والتألق بشكل عصري ومميز.



فساتين قصيرة

Elisabeth Moss



تليق الفساتين القصيرة بمختلف الأوقات والمناسبات. بخاصة وأنها تمنح المرأة عند ارتدائها، المزيد من الأناقة والرشاقة والأنوثة، كما أنها تتنوع بين فساتين قصيرة ضيقة، إلى فساتين قصيرة منفوشة، أو فساتين قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، وغيرها من القصات التي شكلت مع الأقمشة المتنوعة والألوان اللافتة تحفًا فنية حقيقية.



فساتين طويلة

Lady Gaga



تتمتع الفساتين الطويلة بجاذبية خاصة، فهي تضيف للمرأة فخامة ورومانسية، كما أنها تُظهر القوام المميز وتخفي بعض العيوب، إذا ما استُخدمت بالطريقة المناسبة، إذ إنه لا يُنصح بها لقصيرات القامة، فهي تُظهرهنّ أقصر من حقيقتهنّ، إن كنتِ نحيفة وطويلة، فلا يفضل أن ترتدي فساتين طويلة أيضًا، فستُظهركِ أكثر نحافة.



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فساتين بالبايت أو الكشكش

Jennifer Lopez

من المؤكد أنّ البايت والكشكش، من أهم صيحات عام 2019، وعلى الرغم من أنها تضفي الجرأة على أيّ اطلالة، إلا أنها برزت كثيرًا في عروض أهم دور الأزياء العالمية هذا العام، كما أنها ظهرت على الفساتين الطويلة والقصيرة، وأضفت عليها أناقةً ونعومة، جعلت منها الخيار الأمثل لكِ في سهراتكِ في العيد.





فساتين تصلح لحفلات النهار والمساء

Jennifer Lawrence



هناك بعض الفساتين الناعمة التي تصلح لارتدائها خلال النهار، وفي المناسبة الليلية الرسمية أيضًا، كالفساتين الطويلة مع الفتحات، وبألوان متنوعة، ولكن يبقى أن نغيّر الاكسسوارات والمكياج، إضافة إلى طريقة تصفيف الشعر حتى تتحول الاطلالة بالفستان نفسه من نهارية مشرقة وفرحة، إلى ليلة ساحرة ومتألقة.

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شاهدي صور الفساتين الناعمة التي اختارتها النجمات، واختاري منها ما يناسبكِ في عيد الأضحى.

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