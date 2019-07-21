جلابيات لكشخة العيد موضة ربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - ضمن عروض الأزياء الجاهزة لـ موسم ربيع وصيف2019 ، حضرت مجموعة فاخرة من الجلابيات على عروض دور الأزياء العالمية، والتي تشكّل خيارات مثالية لـ كشخة عيد الأضحى.

جلابيات لكشخة العيد



جلابيات موضة 2019

- حظيت الجلابيات البيضاء بحضور كبير على خشبات عروض ربيع وصيف 2019، وهى القطعة الأمثل لاطلالات نهار العيد، احرصي على تنسيقها مع سكارف ملون لتتفردي باطلالتكِ، طالعي الموديلات الموقعة من ستيلا جين Stella Jean، Joseph ولويفي Loewe.

- اذا كنتِ ترغبين بإطالة قامتِك، ننصحكِ باعتماد الجلابيات المخططة بشكل عمودي كما في تصميم ميزون ربيع كيروزMaisonRabihKayrouz ونسقيها مع صندال بلاتفورم مريح وطرحة بيضاء.

- تُعتبر الجلابيات الصفراء بمختلف نغماتها من أبرز اتجاهات موضة صيف 2019، وقد أدرجتها ماركات مثل Ports 1961 وروشاسRochas بتصميمات بسيطة سهلة الارتداء، تناسب صاحبات البشرة السمراء.

جلابيات لكشخة العيد



- أحببنا الجلابيات المطبعة بنقاط البولكا من مجموعة كينزوKenzoوالمزدانة بالورود الصغيرة من آنا سوي Anna Sui، اعتمدي هذا النمط في حال كنتِ طويلة القامة أو نحيفة وترغبين بلوك يظهركِ بقوام أكثر امتلاءً.

- بشكل عام تُعتبر الجلابيات من القطع التي تتميز بكونها تناسب جميع أشكال القامات، حيث إنها تساهم في إخفاء عيوب الجسم والمناطق الممتلئة به.

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