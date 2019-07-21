موديلات اكسسوارات من أحجار الكريستال البراقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - هل هناك ما هو أكثر ألقًا من شلّال من حجارة الراين الكريستاليّة المتلألئة على الخصر أو الصدر. هذا الموسم وصلت هذه الأحجار إلى الأقراط، التي أتت بأحجام مختلفة تبرق كالثريّا مع كلّ حركة كانت تقوم بها العارضات.

أقراط بأحجام مختلفة تبرق كالثريّا

رصدنا هذه الصيحة لدى براندون ماكسويل Brandon Maxwell وكريستشن سيريانو Christian Siriano

ولويفي Loewe وباكو رابانّ Paco Rabanne وبرابال غورونغ Prabal Gurung وغيرها كثر…

أقراط بأحجام مختلفة تبرق كالثريّا

نصائح خاصة لارتدائها

مع أزياء ذات طابع محايد وخالية من التفاصيل المزركشة والبرق والنقشات.

- لا تضعي مجوهرات أخرى مع هذه الاكسسوارات، لكي تسلطي الضوء عليها.

- تليق هذه الصيحة بمناسباتكِ الليلية الخاصة ومناسبات السجادة الحمراء.

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