أزياء مخططة للمحجبات القصيرات وطرق تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - قدمت الأزياء المخططة للمحجبات القصيرات حلولاً عملية لإطلالة أكثر أناقة.فالساعيات للظهور أكثر طولاً باتت لديهن فرصاً أكثر الآن مع موديلات ملابس للمحجبات مخططة تساعدهن على الاستغناء عن الكعب في حال أردن ذلك.وتعدّ النقشة المخططة في الملابس مناسبة للفتيات قصيرات القامة حيث تمنحهنّ إطلالة رشيقة وأنيقة، بعيدًا عن ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية.إليكم بعض الأفكار المستوحاة من أحدث اطلالات الفاشينيستات المحجبات في انستقرام، لتستوحي طرق مبتكرة لتنسيقها بأناقة.

التنورة المطبعة لإطلالة حيوية هذا الصيف



أسرار تنسيق الأزياء المخططة لإطالة القامة



- جربي تنسيق البلوزات الطويلة المخططة بالأبيض مع بناطيل بيضاء Skinny لتتماهى مع لون البلوزة وتوحي بأنك أكثر طولًا مما أنتِ عليه، وأستعيني بالبلوزات المصممة بقصة الـ Peplum الشهيرة لإخفاء بروز البطن.

البلوزات الطويلة مع البناطيل البيضاء لإطلالة تمنحك الرشاقة

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- اذا اعتمدتي تونيك طويل وكنتِ ترغبين في تزيينه بحزام يُفضل أن يكون من نفس لون التونيك وطباعته بالنمط ذاته حتى لا تظهري قامتك مقسمة وبالتالي تبرزي مشكلة القصر.



- جربي إعتماد الفساتين المطبعة بالخطوط العمودية ونسقيها مع بنطال أبيض أو جينز فاتح شرط أن تفتحي أزرارها لتظهري الساقين وتبرزي طولهما.

فساتين واسعة تخفي عيوب الجسم لربيع وصيف 2019



- أحرصي على إكمال اطلالتك بالأزياء المخططة باعتماد الأحذية المدببة من الأمام Pointy shoes ويفضل أن تكون بلون البنطال أو بلون الجلد حتى تطيلي شكل ساقيكِ وتفادي تماما الأحذية دائرية الشكل.



- تجرئي ونسقي القميص المقلم مع تنورة بيضاء مكسرة (بليسيه) لتطيلي القسمين العلوي والسفلي من قامتك ويفضل تنسيق هذا اللوك مع حذاء سنيكرز باللون الأبيض.

القميص المقلم مع التنورة اابيضاء المكسرة لإطلالة شبابية أنيقة

- التنورة المخططة ستطيل الساقين شرط تنسيقها مع بلوزة بلون أحادي متوفر بالتنورة، ولإطلالة جريئة جربي إرتداء البناطيل عالية الخصر بالأرجل غير المتطابقة، وأختاري موديل برجل مخططة وأخرى بيج، فهذا الستايل سيمنحك لوك غير تقليدي كما سيساهم في ظهورك بقوام أطول.