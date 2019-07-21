قبل إعلانه فسخ خطبتهما.. 4 دلالات على انتهاء علاقة الشرنوبي والطباخ

توتر واضح في العلاقة بين الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، تجلت بقوة منذ إعلانها خطبتها له رسميا عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في ظل عدم تعليق المطرب الشاب على نبأ الارتباط، حتى أعلن اليوم في منشور طويل عبر "فيس بوك" تفاصيل خلافه مع "حبيبته السابقة"، مؤكدًا أنهما أنهيا علاقتهما، يوليو 2018، عقب 3 أشهر من ارتباطهما الرسمي.

"الشرنوبي" أكد أن خطبته للطباخ سببت له مشاكل أسرية إثر الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، على الرغم من إعلانها ارتباطهما، منذ أشهر، بالتزامن مع شن حملة هجومية عليه في بعض وسائل الإعلام.

"هن" رصد 4 علامات دلت على وجود خلافات بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ:

تجاهل إعلان الخطوبة

لم يعلق الشرنوبي على مقطع فيديو الخطوبة، الذي نشرته "الطباخ" عبر "إنستجرام"، رغم الإشارة له، كما أنه لم يرد على التعليقات المهنئة له بالارتباط من زملائه في الوسط الفني، من بينهم الفنانة رانيا يوسف.

لا تعليق

واستمر الفنان الشاب في التجاهل، ناشرا صورته دون تعليق عليها، متلقيا مئات التعليقات من متابعيه، خاصة الفتيات، اللائي تساءلن عن حقيقة خطوبته من مديرة أعماله المنتجة سارة الطباخ، أبرزها: "يا رب تكون خطوبتك إشاعات"، و"خطبت.. شكرًا باي"، و"محمد أنت خطبت بجد؟ بيقولوا أنك خطبت لسمح الله بعد الشر يعني تكون إشاعة"، و"أنت قد اللي عملته فينا".

لم يعلن عن الارتباط بها طوال الفترة الماضية، حيث أنه ما زال ينشر المادة المصورة الخاصة به، دون أي إشارة للخطوبة، فكان آخر ما نشره، أمس، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورته مع الفنانة الشابة هدى المفتي، بأزياء كاجوال.

تجاهل علني

على الرغم من تواجدها في الصفوف الأولى في حفله بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، إلا أن الشرنوبي تجاهل وجودها، حيث وجه تحية للقائمين على الحفل، دون الإشارة لها.

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حذفوا بعض على "إنستجرام"

ومنذ أيام، فاجئ الشرنوبي والطباخ متابعيهما، بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع "إنستجرام"، في ظل احتفاظ سيدة الأعمال بصورهما سويًا، وبمقطع الإعلان عن الخطبة.

يشار إلى أن سارة الطباخ، أعلنت خطبتها للفنان الشاب محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في 13 يونيو الماضي.

ونشرت الطباخ 3 مقاطع فيديو خلال تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، وأطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، وعلقت "الطباخ": "اتخطبنا رسميا".

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وأظهرت مقاطع الفيديو التي لم تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، والد سارة وهو يقول: "أنا وبنتي موافقين على الجوازة"، وقالت أم العروس في مقطع آخر: "وأنا كمان موافقة، يلا نقرا الفاتحة".

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