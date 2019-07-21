ضحك ولعب وجد وحب.. مشاهد من حياة أحمد فلوكس وهنا شيحة قبل طلاقهما

وصفته بـ "حب العمر والأمان" وكان يلقبها بـ "الحب ذاته"، اعتادا على نشر صورهما التي برهنت على علاقتهما العاطفية واللحظات الرومانسية التي جمعتهما.. كانت نظرات الفنانة هنا شيحة تفصح، قبل حديثها، عن قصة الحب التي جمعتها بالفنان أحمد فلوكس، التي انتهت بالزواج أكتوبر الماضي، وعقب مرور أشهر على الزواج بدأت شائعات الانفصال تحوم حولهما، وقبل مرور عام على "الزواج السعيد"، كان الطلاق مصيره.. لكن حياتهما قبل الطلاق كانت عبارة عن "ضحك ولعب وجد وحب".

"استعد لتصوير دوري الجديد في مسلسل نصيبي وقسمتك.. وانفصلت فعليًا منذ 3 أشهر" تصريح خاص لـ"الوطن"، أكدت خلاله الفنانة هنا شيحة الأحاديث المتداولة حول انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، لتؤكد بالفعل طلاقهما.

ربما لم يكن التصريح مفاجئ، فكثير من الشائعات دارت حول انفصال الثنائي، اللذان نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج الذي وقع، أكتوبر الماضي، فوسط أجواء عائلية في منزل العروس، عقد عقد قران الثنائي.

انهالت التعليقات من قبل الفنانين والمتابعين للمباركة على الزيجة التي شهدت كثير من معالم الحب، عكستها "هنا" بكثير من الصور التي شاركت بها متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

"حبيبي ربنا يخليك ليا.. بحبك لآخر العمر" كلمات رومانسية أرفقتها الفنانة هنا شيحة بصور عقد القران، وضعتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يشارك الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة متابعيهما، بصورة رومانسية لهما، خلال قضائهما شهر العسل في مدينة دبي الإماراتية، عبر حسابهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي شهر العسل كان الثنائي يشاركان متابعيهما صورهما، التي برهنت على علاقتهم العاطفية، فمنها صورة جمعت بينهما ظهرت خلالها "هنا" وهي تقبل زوجها الذي وصفها بـ"الحب"، وتلك صورة أخرى، حمل فيها "فلوكس" زوجته بين يديه، لتعلق عليها: "أشعر بالحب.. فأنا في أيد أمينة".

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وحظى الثنائي خلال هذه الفترة بتعليقات الكثيرين من متابعيهم، الذين أبدوا إعجابهم بقصة حب "هنا" و"فلوكس": "لايقين على بعض، أنا خايفة عليكم من الحسد، وبلاش تنشروا صور كتير علشان متاخدوش عين".

وفي حفل مميز اتسم بطابع خاص، أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتحديدًا خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد تحت شعار "قادرون باختلاف"، احتفل الثنائي "هنا" و"فلوكس" بحفل زفافهما.

فارتدت الفنانة هنا شيحة، فستانا أبيض برفقة عدد من البنات الصغيرات، بينما ارتدى أحمد فلوكس بدلة مصطحبًا عددا من الأطفال الصغار.

وعلقت الفنانة رجاء الجداوي، على إطلالتهما: "مبروك يا أحمد.. مبروك يا هنا.. ربنا يسعدكم يا رب ويهنيكم وتجيبوا ولاد أكتر من دول".

مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" جمع بين الثنائي ليشتركا سويا في "الجد" كما اشتركا في اللعب والضحك والحب، ما زاد من ارتباطها العاطفي فهو بداية قصة الحب التي جمعت بينهما، بحسب ما نشرته "شيحة" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وفي لقاء تلفزيوني جمع بين "هنا وفلوكس"، خلال استضافتهما في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه شريف منير وابنته أسما، عبر فضائية "ON E"، تحدثا من خلالهما عن قصة الحب التي نشأت بينهما، فذكرت "هنا" أن الزواج لم يكن يشغل بالها حتى قابلت فلوكس الذي كسر هذه الحواجز، "كنت قافلة باب الجواز ومركزة في شغلي، لكن معرفش أحمد عمل إيه، دخل رشق في قلبي، وكسر كل الحواجز".

وقال فلوكس: "والله ما عملت حاجة، إحنا كنا نعرف بعض من زمان، وكان ليا خالة جارة لهنا في العجمي، ودي كانت بداية القصة.. كبرنا وكان لكل منا مشاكله الخاصة، ثم تقابلنا وشعرنا وقتها أن إرادة الله أن نتزوج".

تميزت "هنا" في هذه الحلقة بالنظرات الرومانسية التي كثيرًا ما ألقتها على زوجها، ليمازحها شريف منير معلقًا على نظراتها، لترد عليه قائلة: "بحبه أعمل إيه؟!".

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