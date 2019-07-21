بالصور.. أفكار لاختيار ألوان الركنة في غرفة المعيشة

أصبحت الركنة واحدة من الأثاث التي تعتمد عليها كل عروسة عند تأسيس منزلها، ولكن مع اختلاف الأشكال تحتار في اختيار الألوان المناسبة لغرفتها أو منزلها بأكملها، وخاصة أن تلك الغرفة تستخدم في معيشة الأسرة فيجب أن تبث الراحة والاسترخاء، فعرض موقع homify، بعض الأفكار التي تساعد في اختيار الألوان المناسبة لركنة بغرفة منعيشة مريحة.

في حالة أن الحوائط لونها فاتح يمكن اختيار درجة الزيتي الغامق او التركواز، حيث أن هذا اللون يعمل على تحديد وإظهار الديكولات من حوله، وخاصا إذا كانت ألوان الخلفيه أوف وايت أو أبيض.

أما لمحبي البساطة والهدوء، فاللون الرمادي من الألوان التي تناسب جميع الديكورات سواء كانت ديكورات كلاسيكية أو مودرن.

هناك من يلجأ لاختيار دهنات ألوان محايدة تليق مع أي ديكورات أو أي نوع فرش وفي الوقت هذا يمكن استخدام اللون الليموني، الذي يعمل على إضفاء طلة مميزة للغرفة وإشراقة للمكان.

على الرغم من أن الكثير يتجنب استخدام اللون الأبيض عند فرش المنزل إلا أنه من أنقى الألوان التي تؤدي إلى الراحة النفسية للأفراد، كما أنه لا يشترط استخدام ألوان محددة للدهانات والديكورات.

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استخدام اللون الأزرق الغامق من الدراجات الأكثر جاذبية وتميز من اختارها بالقوة والتميز، وخاصة مع استخدامها مع خلفيات ساطعة كالأبيض.

اختيار اللون الأحمر يضفي طابع الجرأة والقوة والمرح في الغرفة كما أنه يمد الموجود بالطاقة والنشاط، كما انه يتميز أكتر مع دهانات بيضاء أو رمادي وخاصة لو كان اللون الأحمر مصنوع من الجلد وليس القماش.

ومن الألوان التي تبث روح الإناقة بالمكان وتسمح باستخدام ألوان مختلفة مع هو اللون الأرجواني الغامق، وتظهر أناقته مع الوسائد الملونة، مع ألوان فاتحة، كما أنه يتميز مع الأرضيات الباركية.

من الألوان التي يشعر البعض أنه يبعث القتامة والكآبة في المكان هو اللون الأسود، إلا أنه عند الاستخدام يؤدي إلى الفخامة والأناقة والسحر في المكان.

الموف الفاتح هو من الألوان الرومانسية التي يمكن استخدامها في ركنة غرفة المعيشة الخاصة بك، وبإمكانك استخدام الألوان الفاتحة والأرضية الباركيه معه للحصول على أجواء رائعة ومميزة.

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