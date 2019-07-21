استشاري يقدم نصائح لعلاج إسهال الأطفال في الصيف

يصاب كثير من الأطفال بإسهال مزمن، خلال فصل الصيف، رغم عدم وجود أي سبب يؤدي لهذا المرض، فيقول الدكتور هشام مكرم استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"هن"، إن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أحد الأسباب التى تؤدي إلى هذا المرض، لأنها تؤدي إلى تكاثر البكتيريا وسهولة انتقالها من مكان لآخر بشكل سريع.

وأكد مكرم، أن أولى خطوات علاج الأطفال من الإسهال هي النظافة الجيدة والمستمرة للطفل والبيئة المحيطة به، خاصة ألعابه لأنه من الممكن أن يكون صندوق اللعب غير نظيف، ويكون الطفل من هواة وضع الألعاب في فمه، ما يؤدي إلى انتقال البكتيريا إليه بشكل سريع.

وأوضح أنه على الأم غسل الفاكهة والخضروات جيدا، وتعقيمها بشكل جيد، بغسلها جيدا بالماء الفاتر ثم نقعها بماء نظيف لمدة ساعة مع فنجان خل، ثم شطفها وتصفيتها وإدخالها الثلاجة لساعتين على الأقل، ثم يمكن تناولها باطمئنان.

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وعند الإصابة بالإسهال، قال استشاري طب الأطفال، إنه على الأم تجنب إعطاء الطفل مطهرات معوية مع ضرورة إعطائه محلول جفاف وتناول السوائل لتعويض السوائل المفقوده من الجسم، مع ضرورة عدم إجبار الطفل على تناول أي طعام، ويفضل تقديم البطاطس المسلوقة أو الشوربة.

وحذر استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من استخدام الصودا البيضاء اعتقادا أنها تعمل على منع الإسهال، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من السكريات قد تؤذي الطفل.

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