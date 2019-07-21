إدوارد ينشر صورة برفقة زوجته وابنته: القمرين

نشر الفنان إدوارد صورته مع زوجته فيفان وابنته ماريا، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق إدوارد على الصورة: "القمرين.. زوجتي وبنتي".

يذكر أنّ الفنان إدوارد من مواليد 15 ديسمبر 1972، ويبلغ من العمر 46 عاما، وهو من مواليد القاهرة، ولديه أبناء من زوجته فيفيان، وهما ماريا، ومارك.

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آخر أعمال إدوارد الفنية مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان 2019، أمام أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، كما شارك في مسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، مصطفى درويش، ‏إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، وجمال عبدالناصر، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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