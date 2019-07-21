يصاب البعض بنزلات برد، خلال فصل الصيف، نتيجة العدوى الفيروسية، وتظهر بعض الأعراض مثل الرشح والسعال واحتقان الأنف وصعوبة التنفس والحمى. ويورد "هن" بعض النصائح لتفادي الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف، كما ذكرها موقع "daily medical": العلاجات المنزلية لنزلات البرد خلال فصل الصيف - استعمال الحمام الملحي، والذي يعمل على تهدئة الأغشية المخاطية وتطهيرها. - النظام الغذائي الغني بالفيتامينات والذى يساعد على تقوية جهاز المناعة. - تناول مغلي الزنجبيل وشاي البابونج. Advertisements - عد شرب الماء بارد. - تجنب تيارات الهواء الباردة الناتجة عن التكييف. - عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. المواظبة على ممارسة الرياضة وعدم ارتداء ملابس مبللة، وإمداد الجسم بالأطعمة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين "سي". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها عدم ارتداء ملابس مبللة.. كيف تتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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