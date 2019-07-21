لمنزل عصري وساحر.. تعرف على أحدث اتجاهات ورق الحائط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تهتم كثير من السيدات بتغيير أشكال غرف المنزل بلمسات راقية وساحرة، وتستخدم بعضهن أوراق الحائط الجديدة، التي يبرز منها أشكال مميزة متعددة تناسب الأذواق والأعمار المختلفة.. وفي الصفحات التالية يقدم الخليج 365 لكم، أحدث اتجاهات ديكورات ورق الحائط، بحسب ما جاء على موقع homestolove:

1- لغرف فرنسية كلاسيكية

أضف الشكل الفرنسي الكلاسيكي الهادئ إلى غرفة نومك عن طريق بعض الألوان المنسجمة علي الجدران بين الأبيض والبيج، لغرفة نوم مريحة، وهذا التصميم من يد مصمم الأثاث العالمي Melissa Penfold.

2- تزيين الحمامات بورق الحائط

يمكن لورق الحائط تزيين غرف الحمامات لكن عن طريق نوع مخصص مضاد للماء والرطوبة، ليضيف لمسة ساحرة لحمامك ويغيير روتين أشكال الحمامات المعتادة، وهذا ما فعله مصمم الديكور Thomas Hamel & Associates.

3- منزل يعود لمئات السنين

إذا كنت تهتم بديكور كلاسيكي هادئ يعود عمره لمئات السنين فيمكنك تطبيق أيقونة "سارة ماريوت" مصممة ديكور الأثاث بوضع نوع خاص من ورق الحائط على الجدران، ولكنه خالي من الرسومات والمنقوشات لتعطيك شكل تراثي مع طلة حديثة وعصرية، هذا إذا كان أثاث منزلك من العصور القديمة، ثم أضف اللون الرمادي إلى منزلك فهو من أكثر صيحات الأثاث في 2019.

4- منزل مليء بالأشكال الطبيعية

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إذا كنت ممن يهتمون بالأشكال والمناظر الطبيعية فيمكنك وضع ورق حائط يدل على هذه التخيلات في منزلك.. فإذا كان يحتوي على نسب كبيرة من الزجاج سواء كان علي الطاولات أو على المنافذ.

5- الألوان الصريحة الوردية

دع الألوان الصريحة الوردية تفجر منزلك من الجمال والرقي، وأضف بعض من الأجواء الحيوية للمنزل بإضافة ورق حائط علي الجدران من الألوان البرتقالي، والوردي، والأصفر.

6- منزل بغرفة ملكية

أضف بعض الرقي واللمسات الملكية علي منزلك بالألوان بدرجات اللون الأرجواني"البنفسج" وقوم وبمزاجه مع الأبيض والأوف وايت ليعطيك طاقة وحيوية في الغرفة، واجعل الجدران تتنفس بمزج بعض الألوان الفاتحة مثل الأبيض أو الأوف وايت مع أوراق شجر بسيطة وصغيرة نابعة من الأسقف.

7- كلاسيكي فخم

إذا كنت ممن يفضلون الكراسي الكلاسيكية والقطع المميزة في منزلك، وإضافة لمسات ساحرة في الجدران عليك اختيار ورق حائط خالي من المنقوشات والرسومات، لكن يمكن أن يكون ذا ملمس خشن ليعطي انطباع كلاسيكي فخم.