لمرضى السكري.. إجراء هذا الفحص سنويًا يحميك من الإصابة بـ"العمى"

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:-
يزيد الإصابة بمرض السكري من خطر حدوث بعض المضاعفات في العيون ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، في بعض الحالات.
ويوصي الأطباء مرضى السكري بملاحظة التغيرات التي تحدث في العين، وإجراء فحص دوري لتوسع حدقة العين لكشف علامات المرض مبكرًا والحفاظ على الرؤية.
ويمكن الوقاية من 90٪ من حالات العمى المرتبطة بالسكري من خلال الاكتشاف المبكر، والعلاج المناسب لمشكلات العين.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز المشكلات التي تصيب العيون بسبب الإصابة بمرض السكري، والفحوصات اللازمة لاكتشاف مشكلات العين وعلاجها مبكرًا، وذلك بحسب موقع سي إن إن.
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