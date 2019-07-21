مجموعة عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 04:34 مساءً - مع حلول فصل الصيف، تبدأ الرحلات والمشاوير البعيدة التي تحتاج منك إلى خيارات منعشة ومريحة سواء في الملابس أو المكياج أو حتى في اختيار العطر. ومن أحدث ما قدّمته العلامات التجارية العالمية، اخترنا لك باقة من العطور التي تميّزت بتركيبتها الناعمة والخفيفة التي تليق بأجواء الصيف الحارّة وتمنحك شعوراً بالانتعاش طوال الوقت.



1. LACOSTE L.12.12 FRENCH PANACHE POUR ELLE, LACOSTE

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



هو عطر تشيبر-زهري، يتألف من مقدمة غنية بخلاصة البرغاموت والفلفل الوردي والكشمش الأسود، فيما تفوح من قلبه رائحة الورد والفل والشامبانيا. أما قاعد العطر فتتكون من الأخشاب والمسك والباتشولي.



2. FEUILLE DE FIGUIER ÉDITION LIMITÉE, ROGER & GALLET

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



هو عطر أروماتيك- عشبي، تم إصداره عام 2019. تتألف مقدمة العطر من الليمون فيما يغتني قلبه بعطر أوراق التين والبرتقال المر وزهر البرتقال. أما قاعدته فتتكون من أخشاب الأرز وأصماغ الجلابانوم.



3. PARIS-RIVIERA, CHANEL

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



هو عطر زهري-فواكه، تم إصداره عام 2019، يتألف من مقدمة غنيّة بقشور البرتقال والزهور والحمضيات، فيما تفوح من قلبه رائحة زهر البرتقال والياسمين. أما قاعدة العطر فتتكون من الجاوي وخشب الصندل.



4. SUN SONG, LOUIS VUITTON

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



هو عطر زهري للنساء والرجال على حد سواء، يتألف من مقدّمة غنية برائحة الليمون الحامض وتفوح من قلبه رائحة براعم البرتقال. أما قاعدة العطر فمن المسك.

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5. ORANGE SANGUINE EDITION LIMITÉE, ATELIER COLOGNE

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



هو عطر من عطور الحمضيات، للرجال والنساء معاً، تم إصداره في العام 2019 وهو يتألف من مقدمة بخلاصة البرتقال الأحمر والبرتقال المر. أما قلب العطر فيتكون من الياسمين وزهور إبرة الراعي، فيما تغتني قاعدته بالتونكا وخشب الصندل والعنبر.



6. CK ONE SUMMER 2019, CALVIN KLEIN



هو عطر أروماتيك- مائي، برائحة منعشة تبدأ مع مقدمة من رائحة الماء، في حين تفوح من قلبه رائحة الشاي وتغتني قاعدته بأخشاب مجففة.

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



7. MIAMI BLOSSOM, ESCADA

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



هو عطر زهري- فواكه. يتألف هذا العطر من مقدمة برائحة البطيخ والبرتقال والتوت، وتفوح من قلبه رائحة الأناناس وزهرة تياري والياسمين ومسك الروم. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندر والمسك والأمبروكسان.



8. SILK BLOSSOM COLOGNE, JO MALONE

عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



هو عطر زهري تم إصدارة عام 2019. مقدمة العطر هي مزيد من الفلفل الأبيض والبرغاموت والمشمش. أما قلبه فيغتني ببراعم أشجار الحرير والياسمين والورد. قاعدة العطر تتكوّن من الطحالب والهيلوتروب.

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