مكياج كارول سماحة نجمة شهر يوليو..سيعجبك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 04:34 مساءً - تتميز النجمة اللبنانية كارول سماحة بالبساطة في اطلالاتها، لا سيّما مكياجها، وتسريحات شعرها البعيدة كل البعد عن الرفعات أو المكياج الصارخ.



وفي شهر يوليود تحتفل كارول بذكرى ميلادها يوم 25 يوليو/تموز، لذا نعرض لكِ أجمل مكياجها وأسراره في هذه السطور:

مكياج عيون كارول سماحة:

مكياج كارول سماحة

نبدأ بمكياج عينيها، حيث تركّز كارول في مكياجها على إبراز الجاذبية الجريئة، وهناك ثلاثة أسرار أساسيّة، ركّزت عليها في مكياج عينيها، ننصحكِ بالقيام بها:



الرموش الكثيفة والطويلة، وهنا ننصحكِ بأن تختاري الرموش المستعارة، واختاريها بالرمش الكامل كي تضمني تعبئة للفراغ في جفونِك.



طبّقي الماسكرا السوداء المبتكرة بهدف تطويل الرموش وتكثيفها. مرري فرشاة الماسكرا أكثر من مرّة على رموشكِ حتى تجفّ.



كما أنّ جاذبية عينيكِ تكمن بتحديدها بقلم الكحل الأسود. فكما ترين، كارول سماحة، تعتمد تقنية تحديد الجفون المتحرّكة والسفلية بالقلم الأسود، بهذه التقنية تستطيعين أن ترسمي شكل عينيكِ، أن تكبّريها أو تغيّري شكلها بمدّ الكحل إلى الخارج.



وأخيرًا بعد تكثيف الرموش وتحديد شكل عينيكِ بالكحل، إلقي نظرة إلى حاجبيكِ، واحرصي على أن تكون طبيعية غير كثيفة. مشّطي حاجبيكِ نحو الأعلى من دون أن تحدديها، بذلك تخلقين توازنًا أنيقًا بين كثافة الكحل.

مكياج برونزي جذاب:

مكياج برونزي

من المعروف أنّ النجمة كارول سماحة هي الأكثر اختيارًا للمكياج البرونزي، وقد اعتمدت في كثير من المرات، المكياج البرونزي الفخم، مع تسريحة الشعر الطويل المنسدل.



وهنا ننصحكِ بأن تضعي المكياج البرونزي على طريقة كارول سماحة، مع تمرير الظلال البراقة الفاتحة، على كامل الجفون، وإضاءة العينين بالتدرجات البيضاء. كما يمكنكِ اعتماد رسمة الأيلاينر الأسود على الجفنين العلوي والسفلي، مع الإكثار من البلاشر البارز أعلى الوجنتين، وأحمر الشفاه الوردي المات.

كريم الأساس الذي تختاره كارول سماحة:

كارول سماحة تعتمد البلاش

كثّفي لون بشرتكِ الموحّدة من خلال كريم الأساس الكريمي على طريقة كارول سماحة، بالتركيبة السائلة ولون السمرة العربية.



طبّقيه على كامل وجهِك، ونشّفيه بواسطة البودرة المركّزة بلون أغمق من لون بشرتِك. اختاري البودرة بلون البيج الداكن المائل إلى الاحمرار البرتقالي.