فيديو.. بلقيس فتحي تشرح طريقة تطبيقها المكياج خطوة بخطوة لجمهورها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 04:34 مساءً - بعد أن صرحت النجمة بلقيس فتحي مؤخراً أنها تقوم بوضع المكياج بنفسها في الكثير من المناسبات، من دون الاستعانة بخبير مكياج، عمدت الكثيرات إلى الاستفسار منها عن الخطوات، خاصة وأن مكياجها نال إعجاب الكثيرات على الإنترنت.

وبناء على طلب متابعات النجمة الإماراتية بلقيس فتحي، قرّرت بلقيس أن تكشف بالفيديو وخطوة بخطوة، كيفية تطبيق المكياج المناسب للسهرات والمناسبات، خاصة وأنها كانت تتحضر لحضور حفل زفاف، كما أنها أعربت عن جهوزيتها للإجابة عن أي استفسار.

وشرحت بلقيس فتحي في بداية الفيديو أنها بدأت بتطبيق المكياج بنفسها، لأنها تحب ذلك، ولديها موهبة في فن تطبيق المكياج، كما أنها اكتسبت الكثير من الخطوات من خبيرات التجميل اللواتي تعاونت معهنّ من قبل.

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خطوات بلقيس فتحي لوضع المكياج

مكياج بلقيس فتحي



في البداية، تضع بلقيس ماسك على وجهها، وتحرص على أن يكون المنتج بمكونات طبيعية، خصوصاً أن بشرتها مختلطة، أي دهنية عند منطقة الـT-Zone وجافة عند باقي أجزاء الوجه. القناع الذي تختاره هو الغني بالكركم.

ومن ثم تعمد بلقيس إلى ترطيب بشرتها، ثم تضع كريم العيون الذي يحتوي على الأفوكادو.

والخطوة التالية تكون بمزج 3 تدرّجات من كريم الأساس، حتى تحصل على لون بشرتها بشكل طبيعي.

يشار إلى أن بلقيس تحرص على إيصال كريم الأساس إلى أذنها ورقبتها، حتى تحصل على لون بشرة موحّد.

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شاهدوا طريقة وضع بلقيس فتحي للمكياج





وبعد ذلك تضع النجمة 3 نقاط فقط وتقوم بتوزيعها عبر الـ" بيوتي بلندر" على كامل بشرتها، لكنها تتجنّب منطقة العينين، لتفادي تكتل الكريم أو ظهور خطوط رفيعة.

بعد أن توزّع الكونسيلر بالتدرج الداكن تحت عينيها، تضع خافي العيوب بالتدرج الفاتح على زاوية العين، حتى تخفي أية شائبة.

كما استعملت بلقيس كونتور الوجه الذي يساعدها في تحديد ملامح وجهها أكثر، ثمّ وزّعت البودرة "اللوس بودر" على بشرتها، ووضعت البرونزر تحت العينين وأسفل عظمة الخد.

وفيما يتعلق بالحاجبين، تقوم بتثبيت الشعيرات من خلال استخدام الماسكارا الشفافة، ثمّ تمرّر فرشاة الماسكارا لتمشيطهما وتتركهما لأقل من دقيقة حتى يجف الجل. بعدها ترسم حاجبيها بقلم رفيع لتحددهما بالكونسيلر، لتظهر الحواجب متساوية الشكل.

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وتختار بلقيش الآيشدو المناسب لملابسها وكذلك الحمرة، كما أنها تستعمل القليل من الكونسيلر فوق العين وتضع فوقها ألوانا لامعة، لإعطاء لمسة جمالية أكبر على الايشدو.

وعلى الرغم من أن بلقيس فتحي أظهرت العديد من العلامات التجارية في الفيديو، إلا أنها أكدت أنها كلها ليست بغرض الدعاية وإنما فقط تريد أن تظهر ما تستعمله هي بنفسها، والذي ممكن أن لا ينفع مع غيرها، نظراً لاختلاف البشرات.

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