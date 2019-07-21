أفضل غسول وجه للبشرة الدهنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 04:34 مساءً - تحتاج البشرة الدهنية الى عناية أكبر مقارنة مع أنواع البشرة الأخرى، نظراً الى أنها بشرة زيتية ذات طابع دهني، وبالتالي فإن تجاهل تنظيفها من خلال غسول الوجه الفعال والمناسب، فستصاب بالعديد من المشاكل، في مقدمها الحبوب الدهنية، البثور، وحب الشباب، إضافة الى مظهرها اللامع غير الأنيق.
فإذا كنت تعانين من البشرة الدهنية، سنقدم لك أفضل غسول للوجه للبشرة الدهنية، والذي ينصح به أخصائيو الجلد.
Oil-Free Acne Wash
إن غسول الوجه Oil-Free Acne Wash Pink Grapefruit من Neutrogena، سيساعدك في تنظيف البشرة بشكل فعال، والحد من ظهور حب الشباب ومن إفراز الزيوت الزائدة على سطح البشرة، فهو يشتمل على حمض الساليسيليك الذي يعالج الشوائب في غضون بضعة أيام، ويعمل على تهدئة البشرة، إضافة الى رائحته المنعشة بنكهة الفواكهه التي لا تسبب أي أذى للبشرة.
Dermalogica Dermal Clay Cleanser
يحتوي هذا الغسول على نوعين من الطين، هما الكاولين والطين الأخضر، اللذين يحدان من إفراز الزيوت، الذي يسبب ظهور حب الشباب، كما يشتمل على نبتة البيلسان واللبلاب، والليمون الذي يعمل على إزالة الزيوت الزائدة برفق عن البشرة.
Tatcha The Deep Cleanse
يعد غسول الوجه واحداً من غسولات الوجه الأكثر فاعلية، فتركيبته الجيل الخالية من الزيوت، تشتمل على حبات ناعمة مصنوعة من فاكهة اللوفا اليابانية، التي تعمل كمقشر لطيف للبشرة، وتساعد في تكوين رغوة كريمية لنظافة بشرة مرضية للغاية.
Shiseido Refreshing Cleansing Water
تركيبة هذا الغسول أساسها الماء، خفيفة، خالية من الزيوت، وتعمل على تنظيف البشرة الدهنية بشكل جيد، فيمنحك بشرة لا تشوبها شائبة. كما بإمكانك إزالة المكياج بواسطته، عبر وضع كمية منه على قطعة قطنية ومسح الوجه بها، من دون الحاجة الى تشطيف الوجه بالمياه بعدها.
Garnier SkinActive Micellar Foaming Cleanser
يتميز هذا الغسول من غارنييه، بتركيبته الخالية من العطور، والخفيفة بحيث لا تسبب الإزعاج للبشرة الدهنية، أو تصيبها بالاحمرار، لذلك بإمكانك الاطمئنان بأنه سيعمل على تنظيف بشرتك في الأعماق وإزالة الغبار والشوائب العالقة على سطحها، مما يمنحك بشرة مشرقة وغير لامعة.
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