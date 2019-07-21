تضييق المهبل باللايزر وتجميله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 04:34 مساءً - تضييق المهبل باللايزر، يعتبر من أكثر العمليات غير الجراحية الآمنة والفعّالة في تحقيق ما تحلم به الكثير من النساء، لا سيما اللواتي يعانين مشكلة اتساع المهبل، جرّاء خضوعهن للولادات الطبيعية المتكرّرة أو التقدّم في السن، وغيرها من الأسباب، ويرغبن في تضييق هذه المنطقة الحساسّة لضمان حياة زوجية أكثر انسجامًا. وبالرغم من تعدّد العلاجات الطبيعية وغيرها الجراحية التي تُعنى بحلّ هذه المشكلة، إلا أن تضييق المهبل بواسطة اللايزر، لا سيما تقنية "فوتو فاجينال ريجوفينيشن" التي لاقت رواجًا كبيرًا في تجميل وتضييق المهبل؛ لضمان نتائجها بعيدًا عن الألم ومن دون الحاجة الى التخدير، سواء العام أو الموضعي. فما هي هذه التقنية؟ فوائدها وآثارها الجانبية؟ "الخليج 365.نت" يطلعك على أبرزها في السطور الآتية:



تضييق المهبل بالليزر وطرق تطبيقها

تضييق المهبل باللايزر بعيدًا عن العلاجات غير الجراحية



تتمحوّر هذه التقنية على أساس تدفئة طبقات أنسجة المهبل الداخلية والتركيز على الألياف المكوّنة لهذه الأنسجة وهي الكولاجين. فطريقة التسخين هذه تساعد على شدّ أنسجة الإليستين والكولجين، المسؤولان عن تحفيز الخلايا، وتستمر هذه العملية لمدة من 10 دقائق إلى ربع ساعة، يمكن لهذه العملية أن تعالج جفاف المهبل وسلس البول، والارتخاء ما بعد عمليات الولادة.



1-فوائد تضييق المهبل باللايزر

تضييق المهبل باللايزر يُساعد في تحسين العلاقة الزوجية الحميمة

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تُساعد هذه التقنية في تحسين العلاقة الزوجية، شريطة عدم ممارسة العلاقة الحميمة قبل مرور 3 أيام من الخضوع لهذا العلاج.

تحدّ من احتمال حدوث الالتهابات المهبلية.

لا تمنع الإنجاب بطريقة طبيعية.

تُساهم في علاج مشكلة التبول اللاإرادي أو سلس البول.

لا تؤثّر على العلاقة الحميمة، بل تجعلها أكثر انسجامًا.



2-مدة العلاج

مدة العلاج عند تطبيق تقنية تضييق المهبل باللايزر، لا تتجاوز الربع ساعة

لا تتطلّب المكوث أو الراحة في العيادة أو حتى المستشفى، ويمكن ممارسة الحياة الطبيعية فور تطبيقها.

يستغرق الخضوع لها 20 دقيقة على الأكثر، وهي لا تسبّب الألم. لذا يتم إجراؤها من دون استخدام أي نوع من التخدير.

للحصول على النتيجة النهائية والمثالية، يجب الخضوع لجلسة ليزر شهريًا لمدة 3 أشهر فقط.

قد تظهر بعض الإفرازات بعد الخضوع للعملية، إلا أنها تختفي بعد أقل من 3 أيام.



3-أسباب اتساع المهبل

العلاقة الحميمة والحمل وأسباب أخرى لاتساع المهبل



هناك عدة عوامل تؤدي إلى اتساع المهبل، كالولادة الطبيعية المتكررة. سن اليأس ونقص مستويات هرمون الأستروجين، وزيادة هرمون التستوستيرون. هبوط الإحليل والمثانة، هبوط جدار المهبل الخلفي وهبوط الرحم.

العلاقة الحميمة والحمل بعد تضييق المهبل.

بعد إجراء عملية تجميل يكون المهبل قد عاد إلى طبيعته، ويُمكن ممارسة العلاقة الحميمة، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص. أما بالنسبة للحمل، فهذه التقنية لا تؤثّر إطلاقًا على الحمل وكذلك التوقيت وحتى الولادة.

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